Isernhagen

Einen Winter wie diesen hat Isernhagen seit Langem nicht erlebt: Seit Tagen ist die Gemeinde in Weiß gehüllt, die Seen in Altwarmbüchen, Kirchhorst und Isernhagen H.B. sind inzwischen weitestgehend zugefroren. Doch wer angesichts anhaltend frostiger Temperaturen gehofft hatte, am Wochenende vielleicht dort Eislaufen zu können, muss enttäuscht werden: Die Gemeinde Isernhagen wird die Seen nicht dafür freigeben und warnt ausdrücklich vor dem Betreten der Eisfläche.

Seen haben nicht abschätzbare Gefahren

„Es handelt sich bei allen Gewässern in Isernhagen um Gewässer mit nicht abschätzbaren Gefahren“, teilt die Gemeinde auf Nachfrage mit. Das betrifft außer dem Altwarmbüchener See, dem Kirchhorster See, dem Hufeisensee in H.B. und der Tonkuhle in Altwarmbüchen auch diverse sogenannte Kleingewässer und Regenrückhaltebecken. Man messe die Dicke der Eisschicht daher auch gar nicht, denn diese würde keine Sicherheit bieten.

Die Seen würden allesamt sehr unterschiedliche Wassertiefen und Strömungsverhältnisse aufweisen, teilt die Gemeinde mit – zudem würden bewachsene Uferbereiche, Stege, Badeinseln, Badebereiche und die Vogelschutzinsel im Altwarmbüchener See dazu führen, dass die Eisdecke an vielen Punkten unterschiedlich dick sei. Daher bleibt es grundsätzlich beim Eislaufverbot. „Sicherheit geht vor“, heißt es aus dem Rathaus.

Von Carina Bahl