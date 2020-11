Isernhagen

Feuerzangenbowle, Punsch und Glühwein ist auf den großen weißen Behältern zu lesen, die direkt neben den Zapf- und Musikanlagen ordentlich sortiert in einem Lagerraum in Altwarmbüchen stehen. Mehrwegbecher, allerhand Dekoration sowie ein großer Vorrat an Absperrbaken und Parkverbotsschildern finden sich wenige Meter weiter. „Es war alles fertig für den Weihnachtsmarkt“, sagt Heiko Weichert vom Vorstand des Vereins Kulturtresen in Altwarmbüchen.

Das Hygienenkonzept für den Adventsmarkt im Zentrum stand genauso wie für die vielen Konzerte in der Aula der Grundschule Altwarmbüchen. Acrylglasscheiben, Markierungen zum Abstandhalten, Wegesysteme, Desinfektionsmittel – alles war beschafft. Und alles ist jetzt abgesagt. Die vielen Requisiten werden aufgrund der Corona-Pandemie bis 2021 den großen Lagerraum, den der Verein inzwischen zur Miete gefunden hat, nicht mehr verlassen. „Das ist wirklich schade“, sagt Weichert. Aber die aktuelle Lage lasse es nun einmal nicht zu.

Die großen Behälter für Punsch und Glühwein kommen in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz. Quelle: Carina Bahl

Corona-Pandemie belastet Kulturverein finanziell

Zeit für Frust bleibt dem Verein derweil nicht. Nach vorne schauen, das ist die Devise dieser Tage. „So hatten wir wenigstens Zeit, alles einmal zu sortieren“, sagt Weichert und lacht. Seit März sind alle Veranstaltungen des Kulturvereins abgesagt. Finanziell ist das ein Desaster. „Zum Glück haben wir eine Soforthilfe in Höhe von 7000 Euro erhalten“, sagt Weichert. Diese habe die Fixkosten des Vereins für die Miete des Lagers und Versicherungen gedeckt.

Parkverbotsschilder und Absperrbaken hat der Kulturtresen inzwischen ebenfalls vorrätig für seine großen Feste. Quelle: Carina Bahl

Auch private Spenden habe der Verein erhalten. Man sei aktuell dabei, weitere Förderungen und Hilfsmaßnahmen zu beantragen. Denn nach Fehlern bei der Abrechnung des Moorfestes im vergangenen Jahr gelte es noch Schulden in Höhe von etwa 2000 Euro zu begleichen. „Eigentlich wären wir mit dem Abzahlen im Mai durch gewesen“, sagt Weichert. Doch aufgrund der Corona-Pandemie und der abgesagten Veranstaltungen würden die Ratenzahlungen nun länger laufen. „Wir haben aber mit allen gesprochen“, versichert Weichert. Zudem habe der Verein seine Satzung geändert und sein Angebot regionsweit geöffnet. Damit sei eine weitere Hürde beim Beantragen von Geldern genommen. Mit dem Weihnachtsmarkt in Gehrden, den der Kulturtresen 2019 ausgerichtet hatte, hat sich der Verein bereits über die Grenzen Isernhagens hinaus einen Namen gemacht.

So sehen die Verkaufsbuden aus, die der Verein Kulturtresen jetzt von Sponsoren bezahlt bekommen hat. Quelle: Kulturtresen

Sponsoren ermöglichen Bau von fünf Verkaufsständen

Auch wenn der Weihnachtsmarkt 2020 in Altwarmbüchen abgesagt ist: Ein besonderes Weihnachtsgeschenk hat der Verein jetzt dennoch bekommen. Fünf Verkaufsbuden, die nicht nur für den Weihnachtsmarkt, sondern auch für das Moorfest und andere Veranstaltungen genutzt werden können, erhält der Kulturtresen in den nächsten Wochen von einer Messebautischlerei. „Das haben uns Sponsoren ermöglicht“, sagt Weichert. Möbel Höffner, das A2-Center, die Sparkasse und die Volksbank Hannover sowie Heinz von Heiden hätten die Materialkosten von jeweils 1960 Euro übernommen, um die Hütten bauen zu lassen. Der Messebaubetrieb wiederum übernahm die Arbeitskosten.

„Die neuen Stände sind dann auch abschließbar“, sagt Weichert und freut sich schon auf den ersten Einsatz möglichst früh im nächsten Jahr. „Vielleicht lässt sich ja noch ein Wintermarkt realisieren, wenn Corona es zulässt.“ Wie und ob es das große Moorfest 2021 geben kann, das hängt derweil nicht nur von der Pandemielage ab. „Im Zentrum wird es das nicht geben“, sagt Weichert mit Blick auf die Großbaustelle. Abschreiben wolle man die Großveranstaltung deshalb aber noch nicht.

Von Carina Bahl