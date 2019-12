Altwarmbüchen/Gehrden

Eigentlich hätte nach dem zweitägigen Weihnachtsmarkt in Altwarmbüchen jetzt ja Ruhe einkehren können bei den Ehrenamtlichen des Vereins Kulturtresen. Bis zum nächsten Großereignis, dem Moorfest 2020, bleibt noch viel Zeit. Das nächste Konzert in der Grundschule ist auch erst für Mitte Januar geplant, und dabei sind die Ehrenamtlichen als Gastgeber längst ein eingespieltes Team.

Isernhagener Verein organisiert Gehrdener Weihnachtsmarkt

Doch zumindest für einige Mitglieder steht schon am dritten Adventswochenende das nächste Großereignis an: Der Kulturtresen aus Altwarmbüchen organisiert den Weihnachtmarkt in Gehrden, mehr als 20 Kilometer Luftlinie vom „Stammgebiet“ des Vereins entfernt.

Zuletzt hatte dieser Weihnachtsmarkt eine zweijährige Zwangspause eingelegt. Und auch für 2019 hatte der Verein Gehrden feiert Feste signalisiert, die Veranstaltung aus personellen und zeitlichen Gründen nicht organisieren zu können. Dabei sei der Markt durchaus beliebt gewesen, sagt Bürgermeister Cord Mittendorf. „Zuletzt waren viele Bürger enttäuscht über den Ausfall.“

Neessen pendelt regelmäßig ins Calenberger Land

Dass der Isernhagener Verein nun die Gehrdener Bürger wieder glücklich machen soll, geht vor allem auf Philipp Neessen zurück. Altwarmbüchens Ortsbürgermeister, zugleich Vorstandsmitglied beim Kulturtresen, pendelt regelmäßig in die 15.000-Einwohner-Stadt im Calenberger Land – seine Freundin wohnt dort. Er lernte den Bürgermeister kennen (beide haben ein SPD-Parteibuch) und erfuhr so von der Not mit dem Weihnachtsmarkt. „Und dann kam der Reiz, mal etwas außerhalb Altwarmbüchens zu organisieren“, sagt Neessen. Gehrden verfüge über eine schöne Einkaufsstraße und viele Geschäfte. „Der Gehrdener Weihnachtsmarkt erfährt auch viel Zuspruch aus der Bevölkerung“, nennt der Kulturtresen-Vorsitzende Heiko Weichert einen weiteren Grund.

Gehrdener Verein leiht Hütten nach Altwarmbüchen aus

Beide setzen aber auch Synergieeffekte. So hatte der Verein Gehrden feiert Feste dem Kulturtresen zwei seiner Hütten und einige Matten zur Kabelabdeckung für den Altwarmbüchener Weihnachtsmarkt geliehen. „Dafür haben wir wiederum die bessere Tontechnik“, sagt Neessen. Ein Fleischer habe gleich Stände auf beiden Weihnachtsmärkten gebucht. Und die Tauchfreunde Altwarmbüchen werden in Gehrden Glühwein verkaufen und so ihre Vereinskasse aufbessern.

Auf ein Plus in der Kasse hofft auch der Kulturtresen, der am Wochenende Feuerzangenbowle und Glühwein anbieten wird. Sollte das nicht klappen, so Neessen, würde der Gehrdener Bürgermeister den Verlust aus eigener Tasche ausgleichen. „Wir sind aber nicht auf die Einnahmen aus. Es geht uns um die Sache, den Weihnachtsmarkt dort wiederaufleben zu lassen“, betont Weichert. Und es müsse auch niemand befürchten, dass der Zuschuss des Ortsrates Altwarmbüchen zweckentfremdet werden könnte: Dieses Geld fließe für Weihnachtsmarkt und Moorfest, „und unsere Buchhaltung trennt das sauber“.

