Neuwarmbüchen

Mehr als 50 Bürgerinnen und Bürger sind zusammengekommen, um gemeinsam die Samen für die Blühstreifen an der Edder in der Gartenstadt Lohne auszusäen. Seit mehr als einem Jahr ist das der Plan, doch das Vorhaben hatte sich immer wieder verzögert – und nun wird aus der Idee doch Realität. Darüber freut sich besonders Reinhold Schmidt, Vorsitzender des Vereins Blühstreifen an der Edder. In der Gartenstadt Lohne hieß er viele freiwillige Helfer willkommen, darunter auch Ortsbürgermeisterin Maren Becker.

Die insgesamt 1500 Quadratmeter, unterteilt in zwei große Flächen, wurden von Kindern, Eltern, Großeltern, Freunden, Anwohnern und Leuten, die zufällig vorbeigekommen sind, großzügig mit Saatgut bestückt. „Die Flächen haben wir von der Gemeinde Isernhagen gepachtet, aber dafür zahlen wir nichts“, erklärt Schmidt. Das Saatgut habe den Verein auch nichts gekostet, es sei von der Bürgerstiftung Isernhagen gespendet worden. Und auch für das Fräsen der Fläche habe man Hilfe gefunden. Der Isernhagener Landwirt Klaus Gosch hatten den Boden der zukünftigen Blühstreifen zuvor vorbereitet.

Ausschließlich autochthone Pflanzen

Es sei zwar noch etwas kühl, „doch die staunassen Feuchtwiesen sind ausgetrocknet, und der Frühling ist eindeutig da“, ist Schmidt überzeugt. Ausgesät wurde schließlich eine Feuchtblütenmischung. Wichtig für den Vereinsvorsitzenden: „Es handelt sich ausschließlich um autochthone Pflanzen.“ Also solche, die ohnehin in dieser Region wachsen würden. Klatschmohn, Taubnesseln und Königskerzen zum Beispiel. Wenn die Pflanzen dann blühen, seien die Streifen nicht nur für Insekten und Kleintiere aller Art von Vorteil, sondern auch einfach schön anzusehen für die Spaziergänger, meint Schmidt. Bleibe nur zu hoffen, dass die Blumen für die Bienen stehenbleiben und nicht in häuslichen Vasen enden.

Der Verein freue sich sehr über Ideen, um das Gebiet in der Gartenstadt Lohne weiter aufzuwerten, die Gegend zu verschönern und für Besucher und Naturfreunde noch attraktiver zu gestalten. „Wer weiß, vielleicht eröffnen wir hier auch ein kleines Café“, berichtete Schmidt den Freiwilligen zu Beginn. Und dann ging es an die Arbeit. Die Helfer im Alter von einem bis zu 88 Jahren haben insgesamt zwei Stunden gebraucht, um die gesamte Fläche fertig zu bekommen. Auf Abstand – bei strahlendem Sonnenschein. „Das ist bestimmt ein gutes Zeichen“, meinte Schmidt.

Janna Silinger