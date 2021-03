Isernhagen

Die Idee reifte schon in einem CDU-Antrag im Herbst: Damals war noch der Ansatz, Vereinen Mietzuschüsse zu geben, wenn diese aufgrund der geltenden Abstands- und Hygieneregeln größere Räume anmieten müssten. Dann kam der Lockdown – und das Problem hatte sich von selbst gelöst, da sich die Gruppen ohnehin nicht mehr treffen durften. Dennoch wollen die Politiker den Vereinen helfen. Und deshalb gibt es seit dem Beschluss des Rates am Montagabend einen Fördertopf mit 20.000 Euro, der nicht mehr nur für Mehrkosten bei Raummieten gedacht ist, sondern für jeden Verein, der mit Einnahmeausfällen in der Pandemie zu kämpfen hat.

FDP findet Antragsverfahren zu bürokratisch

Allein die FDP kritisierte die Umsetzung, wie diese nun geplant ist. „Wir sehen das schon jetzt als Bürokratiemonster“, sagte Christiane Hinze. Auch die FDP wolle Vereinen helfen, aber ohne großen Verwaltungsaufwand bei der Gemeinde. Bei rund 100 Vereinen in Isernhagen und 20.000 Euro könnte man doch einfach jedem Verein 200 Euro zukommen lassen. „Das wäre eine pragmatische Lösung“, betonte Hinze. Dafür fand sich jedoch keine Mehrheit im Rat.

Stattdessen gibt es nun ein Antragsformular, das Vereine ausfüllen und bis Ende Juli an die Gemeinde zurückschicken müssen. „Es geht uns doch darum, die Vereine zu unterstützen, die wirklich Ausfälle verzeichnen und damit zu kämpfen haben“, betonte Herbert Löffler (SPD). Auch vonseiten der CDU gab es für dieses Vorgehen Lob. „Das ist eine schnelle, aber nicht unüberlegte Hilfe“, sagte Anja Moch.

Antragsformular geht in Kürze online

In Kürze will die Gemeinde auf ihrer Homepage www.isernhagen.de ein Antragsformular zum Download einstellen, das sich die Vereine herunterladen und ausgefüllt zurückschicken können. Antragsberechtigt sind alle gemeinnützigen Vereine, die ihren Sitz im Gemeindegebiet haben und Ausnahmefälle nicht bereits von Bund, Land oder Verbänden erstattet bekommen haben. Auf Antrag der SPD sind nun auch Fördervereine angesprochen.

Politik entscheidet über Vergabe des Fördergelds

Die Vereine müssen im Antrag nachweisen, dass sie etwa durch pandemiebedingt abgesagte Veranstaltungen einen Einnahmeausfall in den vergangenen Monaten zu beklagen hatten. Maximal sind 1000 Euro Förderung pro Antrag möglich. Dieser muss bis zum 31. Juli im Rathaus eingegangen sein. Es gilt kein Windhundprinzip – alle Anträge werden erst einmal gesammelt und nach Fristende bewertet. Die Entscheidung, wer wie viel vom Fördergeld erhält, trifft letztlich der Verwaltungsausschuss.

Ob die 20.000 Euro, die nun im Haushalt als Corona-Hilfe für Vereine eingebucht sind, ausreichen werden, wird sich im Sommer zeigen. Der ursprüngliche Ansatz, dass Vereine existenzbedroht sein müssen, um Anspruch zu haben, ist inzwischen aus den Richtlinien gestrichen.

Von Carina Bahl