Sie heißen Wolkentorte, Giotto-Torte, Aprikosen- und Heidelbeerkuchen – die vielen Torten und Kuchen, die Ehrenamtliche in Isernhagen gebacken haben und die sie in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen zweimal im Jahr für das Kinderhospiz Löwenherz verkaufen. Auch am Sonntag kam das gut an.