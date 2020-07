Isernhagen N.B

Auf etwa 3000 Euro schätzt die Polizei den Schaden einer Unfallflucht auf dem NP-Parkplatz an der Straße Am Ortfelde in Isernhagen N.B. Ein unbekannter Autofahrer hatte dort am Mittwoch zwischen 8.10 und 8.30 Uhr einen geparkten grauen VW Golf an der rechten Seite touchiert und war dann davongefahren – ohne auf den Besitzer zu warten oder die Polizei zu verständigen. Zurück blieben Lackkratzer.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein und hofft nun auf Zeugenhinweise. Wer den Unfall beobachtet hat, sollte sich unter Telefon (05139) 9910 im Polizeikommissariat Großburgwedel melden.

Von Frank Walter