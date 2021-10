Isernhagen F.B

Karin und Stefan Rautenkranz laden zur dritten Ausstellung in diesem Jahr in ihre Galerie an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. ein. Zur Vernissage gibt es am Sonntag, 31. Oktober, ab 17 Uhr eine Künstlerführung, die die Bilder von Jürgen Born vorstellt. Der 66-Jährige zeigt seine aktuellen Arbeiten unter dem Titel „Jazz Colours“. Die Serie treibt er seit 1994 kontinuierlich voran.

Künstler benutzt Farbtube als Stift oder Pinsel

Born besucht Konzerte und nimmt ein empfundenes Klangbild mit nach Hause. Dem Klang nähert er sich intuitiv beim Malen. Der Künstler, der auch als Discjockey gearbeitet hatte, benutzt die Farbtube als Stift oder Pinsel. Und später verstreicht er die ausgetretene Farbe mit dem Spachtel. So entstehen Farbflächen, in deren Struktur er sich hineinsieht und malt, bis diese Formen und Farben seinen Gefallen finden.

Ist das Klangbild ausgereift, integriert der gebürtige Uelzener die Musiker in sein Werk. Ausgangsmaterial sind zumeist Fotos aus alten Jazzzeitschriften, verbunden mit den Erinnerungen unzähliger Konzerte. Hier hat er eine innere Vorstellung, der er nacharbeitet, bis er mit seinem Bild synchron ist. Das Resultat sind Arbeiten, die eine sehr authentische Stimmung schaffen – und die mit satten Farben bestechen.

Auf diesem Bild stellt Künstler Jürgen Born Musiker Miles Davis dar. Quelle: privat

Jürgen Born lebt sein Faible für Bluestöne aus

In der Reihe „Jazz Colours“ lebt Born sein Faible für Bluestöne und die Geschichten, die sie erzählen, in der Malerei aus. Auf seinen Ölbildern finden sich legendäre Altmeister wie Keith Jarrett, Sam Rivers, Louis Armstrong, Jimi Hendrix und Miles Davis als auch aktuelle Größen des Genres wieder und verschmelzen zu einer Symbiose aus satten Farben und Bewegung. Und eines haben alle seine Werke gemein: Der Betrachter hat das Gefühl, die Musiker zu hören. Seine farbintensiven, in Spachteltechnik gefertigten Ölbilder thematisieren die Welt des Jazz – sie sind gemalte Musik. „Heute male ich Klangbilder nach den Tönen der Musiker und Musikerinnen, die mich beeindruckt haben“, verrät der Vater einer Tochter.

Weitere Informationen sind auf www.jazzcolours.de erhältlich. Der Eintritt ist frei. Die Werke von Born sind bis Sonntag, 16. Januar, jeweils sonntags und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr im KulturKaffee zu sehen – sowie nach Vereinbarung unter Telefon (0 51 39) 9 78 90 50 und (01 72) 4 34 10 92 oder nach einer E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de.

Jürgen Born hat auch Sängerin Branda Boyken gemalt. Quelle: privat

Die Veranstalter bitten die Besucher, die aktuelle Corona-Verordnung zu beachten. Es gilt die 3-G Regel – getestet, geimpft oder genesen. Vor dem Besuch der Veranstaltungen im KulturKaffee müssen entsprechende Nachweise vorgelegt werden. Bis zum Sitzplatz tragen alle Gäste einen Mund-Nasen-Schutz.

Von Katerina Jarolim-Vormeier