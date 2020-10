Altwarmbüchen

Ob DJ oder Schausteller: Die Bilanz von Isernhagens Eventbranche sieht nach einem guten halben Jahr Corona-Pandemie düster aus. Ohne Veranstaltungen keine Buchung – der Grund dafür liegt auf der Hand. Wo in anderen Jahren Frühlings-, Schützen- und andere Volksfeste ein volles Terminbuch bescherten, gibt es in diesem Jahr nicht einmal einen Weihnachtsmarkt.

Wie schlimm es um die Finanzen der Isernhagener Branche steht, hat sich die SPD nun bei einem Gespräch in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen angehört. „Ich habe keinen Geldsack mitgebracht“, musste der SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Kauroff gestehen. Doch stellte er auch für Schausteller einen Fördertopf des Landes in Aussicht.

Nicht mit Geld, sondern mit Möglichkeiten will derweil Altwarmbüchens Ortsbürgermeister Philipp Neessen ( SPD) helfen. Seine Idee sieht eine Art Kirmes oder Volksfest vor, das über mehrere Wochen auf einem großen Platz in Isernhagen öffnen könnte. Die Schausteller könnten dort Einnahmen generieren, die Bürger wiederum unter Einhaltung der Mindestabstände und Hygienevorschriften etwas erleben. Vielleicht an der Opelstraße oder gar im Zentrum? Neessen hat bereits eine Anfrage im Rathaus gestellt, ob und unter welchen Auflagen das denkbar wäre. In Hannover ist dies schließlich mit dem Herbstvergnügen auf dem Schützenplatz auch möglich. Die Prüfung in Isernhagen läuft noch.

Schausteller könnten bis März alles vorbereiten

Dieser Vorstoß wäre für die Schausteller mehr als wichtig. „Wirklich rentabel wird es für uns mit unseren großen Wagen erst ab drei Wochen“, sagte Schausteller Thilo Ahrend. Er und sein Sohn Björn sowie sein Kollege Carl Clemens Bötticher sprachen sich dafür aus, das Fest vielleicht im März auf die Beine zu stellen, weil es in der Adventszeit und bei aktuell wieder steigenden Infektionszahlen schwer werden könnte. Zudem müsste dann auch zu kurzfristig Personal gefunden werden. „Mit dem Vorlauf bis März bekommen wir es aber hin“, sagte Ahrend. „Kostenloser Strom und Werbung für die Kirmes müssten doch auch machbar sein“, sagte Neessen.

Schausteller überlegt bereits, alles zu verkaufen

Unterdessen überlegt Bötticher bereits, aufzugeben. Seit sechs Monaten hat der Kirchhorster keinen Cent verdient. Seine Familie unterstütze ihn aktuell. Der 35-Jährige ist normalerweise mit seiner Cocktailbar und einem Fotoschießstand bundesweit unterwegs. Wenn ein Markt demnächst anberaumt werde, müsse es dann auch zu 100 Prozent funktionieren. Mittlerweile hat Bötticher keine Reserven mehr. Der Schritt, dennoch zu investieren, wäre ein großer. Schwierig ist die Situation auch bei DJ Sascha Glade. Auch er hat seit einem halben Jahr nichts mehr verdient. „Uns wird inzwischen von manch einem geraten, das Equipment zu verkaufen, um davon zu leben“, sagte Glade.

Die Corona-Krise geht auch der Familie Ahrend an die Substanz. Vater Thilo Ahrend hatte erst im vergangenen Jahr die Reisegastronomie Thilo’s Vesperhaus an seinen Sohn übergeben. Björn Ahrend hat alle Fördergelder, die es gibt, inzwischen beantragt. Isernhagens SPD-Chef Reinhard Lensch schlug eine Steuerstundung vor. „Das könnte uns helfen“, sagte Thilo Ahrend im Gespräch mit den SPD-Politikern. Aufgeben komme für ihn aber nicht infrage: „Schausteller sind zäh.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier