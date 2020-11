Isernhagen

Die Verordnung des Landes Niedersachsen zur Eindämmung des Coronavirus erlaubt Volkshochschulen auch im Teil-Lockdown den Unterrichtsbetrieb. Daher setzt die Volkshochschule ( VHS) Ostkreis-Hannover ihr Kursprogramm fort. Allein die Kurse der Gesundheitsbildung – Bewegungs- und Entspannungsangebote – sind abgesagt. Die neuen Kurse sollen im Februar 2021 beginnen. In den anderen Kursen gelten bis dahin strenge Hygienekonzepte: Mindestabstände in den Räumen müssen eingehalten werden. Bis zum Erreichen des persönlichen Platzes muss zudem eine Mund-Nasen-Maske getragen werden.

Freie Plätze in VHS-Kursen

In folgenden Kursen stehen in der nächsten Zeit noch freie Plätze zur Verfügung: Excel-Intensivseminar (Sonnabend, 5. Dezember, 9 bis 16.15 Uhr), Outlook im Homeoffice ( 16. Januar, 9 bis 16.15 Uhr), Fotobücher selbst gestalten (20. Januar, 9 bis 12.15 Uhr), Stressvermeidung durch gelungene Kommunikation (7. und 14. Dezember, 18 bis 20.15 Uhr), Seminar für mehr Selbstbewusstsein (25. Januar, 18 bis 20.15 Uhr) und Mentales Schlankheitstraining ( 23. Januar, 10.15 bis 17.15 Uhr). Alle Kurse finden den Räumen der VHS in Altwarmbüchen, Hannoversche Straße 23, statt.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es im Internet auf www.vhs-ostkreis-hannover.de sowie unter Telefon (05 11) 2 20 82 22.

Von Carina Bahl