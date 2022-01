Isernhagen

Flexibilität und Improvisationstalent sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor knapp zwei Jahren Trumpf. Das weiß auch Elke Vaihinger, Chefin der Volkshochschule (VHS) Ostkreis-Hannover. Und so trägt sie die Entscheidung, die sie mit ihrem Team Ende vergangener Woche getroffen hat, auch mit Fassung: Der für Februar geplante Semesterstart wird in Teilen verschoben – erst einmal auf Mitte März.

Abstandsregeln in Sportkursen: Nur wenige Teilnehmer könnten dabei sein

„Vor allem im Gesundheitsbereich könnten wir unsere Kurse so aktuell nicht anbieten“, sagt Vaihinger. Die VHS würde wie alle Sportvereine für die Kurse zehn Quadratmeter pro Person vorhalten müssen, um die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Da die VHS nicht zuletzt in Isernhagen aber in kleineren Räumen und Sporthallen ihr Angebot vorhält, könnten so nur sehr wenige Teilnehmer pro Kurs dabei sein – das wiederum wäre unwirtschaftlich. „Wir haben uns daher entschieden, den Start nach hinten zu verschieben“, sagt Vaihinger. Es sei schließlich zu erwarten, dass die ausgerufene Winterruhe erneut verlängert werde – „hoffen wir mal, dass es nicht eine Osterruhe wird.“ Der Titel „Startklar für 2022!“, wie er auf dem neuen Programmheft zu lesen ist, stimmt also nicht mehr so ganz.

Weniger Kurse in Isernhagen, weil Kursleiter fehlen

90 Kurse will die VHS im neuen Semester in Isernhagen anbieten – von diversen Sprach-, Computer- und Sportangeboten bis hin zu den traditionellen Frauenarbeitskreisen. Der Vergleich zu vergangenen Programmheften zeigt aber: Das Angebot ist übersichtlicher geworden. Ein Corona-Effekt, wie Vaihinger nur zu gut weiß. „Viele ältere Teilnehmer, die teils seit vielen Jahren dabei sind, bleiben aus Vorsicht zu Hause“, sagt sie. Die Nachfrage bei manch einem etablierten Kurs sei geringer.

Andererseits würde es auch an Kursleitungen fehlen. „Wir haben Kursleiter, die sich nicht impfen lassen wollen und daher von uns nicht mehr eingesetzt werden können.“ Aber auch bei solchen Problemen findet das VHS-Team Lösungen: So habe sich gerade eine Kollegin nach intensiver, erfolgloser Suche entschieden, selbst ab März die Wassergymnastik- und Aqua Fitness-Kurse im Hallenbad in Altwarmbüchen als Leitung anbieten zu wollen. „So ein Einsatz freut einen natürlich“, betont Vaihinger.

Digitale Angebote im Livestream

Bis die Gesundheitskurse für Bewegung und Entspannung Mitte März starten, soll es digitale Alternativen geben. Die VHS hat dafür in Burgdorf nun einen Raum eingerichtet, aus dem mit professionellem Equipment die Sporteinheiten live gestreamt werden können. „Und die Kursleiter können auf einem riesigen Bildschirm die Teilnehmer sehen, um diese auch bei den Übungen korrigieren zu können“, sagt Vaihinger. Wenn Corona etwas Positives gebracht habe, dann die Entwicklung im Bereich Digitalisierung: Die Scheu vor den Onlineformaten sei bei Teilnehmern wie Kursleitungen quasi verschwunden. Auch Vorträge sind online geplant.

Andere Kurse, unter anderem für Sprachen, Computer und Smartphone-Nutzungen, würden normal und in Präsenz in den nächsten Wochen starten – unter Einhaltung der Corona-Regeln und mit Maskenpflicht. Die VHS bemühe sich, immer schnellstmöglich über Änderungen zu informieren. Die 180 Gesundheitskurse, die VHS Ostkreis-Hannover in den fünf Nordost-Kommunen der Region im neuen Semester anbiete, seien innerhalb einer Woche umgeplant worden. „Und alle angemeldeten Teilnehmer sind bereits informiert“, sagt Vaihinger.

Hier kann man sich für die VHS-Kurse anmelden Die Volkshochschule Ostkreis-Hannover (VHS) nimmt Anmeldungen entgegen. Das komplette Programm für das neue Semester gibt es online auf www.vhs-ostkreis-hannover. Das neue Programmheft liegt zudem kostenlos aus – etwa in Supermärkten und im Bürgerbüro. Ob Kalligraphie, Tipps zum Umgang mit dem Handy oder für die richtige Geldanlage, ob Yoga, Pilates, Englisch für Senioren oder gemeinsames Kochen – es dürfte für jeden etwas dabei sein. Wer sich lieber persönlich anmelden möchte, kann das in der VHS-Geschäftsstelle an der Hannoverschen Straße 23 in Altwarmbüchen machen. Diese öffnet montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr und ist telefonisch unter (0511) 22 08 222 erreichbar.

Keine Preiserhöhung im neuen Semester

Ziel müsse es jetzt sein, die treuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu halten und möglichst auch neue dazu zu gewinnen. Denn ob die Älteren, die sich coronabedingt aus den Angeboten zurückgezogen hätten, nach der Pandemie reaktiviert werden könnten, sei fraglich. „Eine Erhöhung der Preise im neuen Semester stand daher nicht zur Debatte“, betont Vaihinger. „Das wäre das absolut falsche Signal gewesen.“

Für den Sommer hat die VHS auch schon eine Änderung angedacht: Statt das zweite Semester wie gewohnt Ende September starten zu lassen, solle der Beginn auf kurz nach den Sommerferien vorgezogen werden. „Wenn die sechste, siebte Corona-Welle im Herbst vielleicht kommt, haben wir dann schon einmal vier Wochen nutzen können“, sagt Vaihinger.

Von Carina Bahl