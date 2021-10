Isernhagen F.B

Das KulturKaffee Rautenkranz bietet zum dritten Mal ein Herbstferienprogramm an. Während es draußen langsam ungemütlicher wird, können Besucherinnen und Besucher in den Räumen an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. ein kleines Kulturprogramm genießen. Bei den Veranstaltungen gilt die 3-G-Regel. Das heißt: Wer dabei sein möchte, muss nachweisbar geimpft, genesen oder aktuell negativ auf Corona getestet sein.

Reiner Roßkopf gibt Konzert im KulturKaffee

Am Freitag, 22. Oktober, ist Reiner Roßkopf auf der Bühne des KulturKaffees zu sehen. Mit seinem Programm „Reiner singt Mey“ bringt der Musiker ab 20 Uhr die schönsten Titel von Reinhard Mey zu Gehör. Nicht nur frühere Stücke wie „Orpheus“ und „Diplomatenjagd“ stehen auf dem Programm, sondern auch neue Lieder des Sängers. Roßkopf will Erinnerungen im Publikum erwachen lassen und verspricht eine humorvolle Moderation. Karten gibt es für 20 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.

Johannes Kirchberg bietet Kabarett in F.B. an

Am Donnerstag, 28. Oktober, haben Karin und Stefan Rautenkranz dann Johannes Kirchberg mit seinem neuen Programm „Testsieger – oder: was tut man nicht alles nicht“ in F.B. zu Gast. Ab 20 Uhr steht unpolitisch korrektes Chansonkabarett auf der Tagesordnung. Die Frage des Abends lautet: Wie schneiden Sie eigentlich bei Ihrem persönlichen Lebenstest ab? Wie viele Sterne haben Sie sich verdient? Wie viele Treuepunkte sind Sie sich wert? Überraschend, frisch, nachdenklich und nicht zuletzt politisch – die Tour zur neuen Platte von Kirchberg trifft die Fragen und den Ton der Zeit, versprechen die Veranstalter. Kirchbergs Programm ist eine humorvolle Hommage an den Menschen im Jahr 2021. Karten gibt es für 20 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.

Der Vorverkauf für das Herbstferienprogramm läuft. Reservierungen sind möglich unter Telefon (0 51 39) 9 78 90 50 oder (01 72) 4 34 10 92 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de.

Von Carina Bahl