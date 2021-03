Altwarmbüchen

Bereits seit 2017 lenkt das Projekt Wärme to go viel Aufmerksamkeit auf sich, soll es doch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz in der Gemeinde Isernhagen leisten: Dabei werden Gase, die auf der Deponie in Lahe entstehen, in einem Blockheizkraftwerk zur Produktion von Wärme und Strom genutzt. Statt einen Teil dieser Wärme verpuffen zu lassen, wird sie in Containern gespeichert und mit einer Elektro-Zugmaschine – deren Akkus mit klimaneutral erzeugtem Strom aufgeladen werden – zum Schulzentrum geführt. Dort verringert diese Wärme seitdem den Erdgaseinsatz um ein Vielfaches.

Und weil dieses Vorzeigeprojekt so gut läuft, ist nun eine Erweiterung geplant: Die Wärme-Container sollen künftig nicht mehr nur den Schulcampus am Helleweg ansteuern, sondern auch die Heinrich-Heller-Schule beziehungsweise ab 2023 die neue Grundschule Altwarmbüchen an der Jacobistraße. Die Idee stand schon eine ganze Weile im Raum, berichtet Udo Scherer von der Klimaschutzagentur. „Als das Projekt 2017 startete, hatten wir nicht genug Container“, erinnert er sich. Zunächst habe man deshalb Gebrauchte genutzt, bis Aha weitere angeschafft habe. Inzwischen gebe es mit vier neuen Containern sogar zu viele, erklärt Scherer. Da man die Container nicht ungenutzt stehen lassen wollte, kam es zu der Entscheidung, weitere Gebäude in das Projekt mit einzubeziehen.

Projekt könnte im Sommer an den Start gehen

„Wir haben uns verschiedene Objekte angeschaut. Und die Schule an der Jacobistraße bot sich an“, sagt Scherer. Der Standort sei ideal: Zumal mit dem geplanten Neubau für die Grundschule der Energiebedarf wachse. Die Vorarbeiten im Bereich der Lahriede sind bereits abgeschlossen. „Aufgrund der Brut- und Setzzeit musste die Stellfläche schon im Februar vorbereitet werden“, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich.

Auch die Heinrich-Heller-Schule soll bald mit Wärme to go versorgt werden. Quelle: Janna Silinger

Das Projekt könnte, wenn alles nach Plan läuft, bereits im Sommer an den Start gehen, sagt Joost Götze, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Liegenschaftsunterhaltung in Isernhagen. Die Kosten für den Standort am Schulzentrum in Isernhagen wurden geteilt, berichtet Scherer. Alles, was an der Schule gemacht werden musste, habe die Gemeinde übernommen – mit einer Förderung der Region Hannover. Alles, was auf der Deponie passiert, wurde vom Bundesumweltministerium bei einem Gesamtvolumen von 1,7 Millionen Euro mit 1,4 Millionen Euro gefördert. Den Rest übernimmt Aha.

Wie bei der Erweiterung die Finanzierung laufen wird, ist momentan noch unklar. „Das befindet sich alles erstmal in der Vorkonzeption“, sagt Götze. Er habe den Plan, Wärme to go auch an der Heinrich-Heller-Schule zu installieren, im zuständigen Ausschuss vorgestellt und ist nun davon überzeugt, dass die Dinge ihren Weg gehen werden. Es handele sich schließlich um ein tolles Projekt, aus dem keinerlei Nachteile entstehen. „Im Gegenteil. Es können enorme Heizkosten gespart werden, und es entsteht CO2-freie Wärme.“

Weniger Kosten und besser für die Umwelt

Der Hauptgrund für die Entscheidung, das Projekt auszuweiten, sei der positive Einfluss auf die Umwelt. Jeder Container liefert 2500 Kilowattstunden mit einer maximalen Leistung von etwa 200 Kilowatt. Die Erfahrungen am Schulzentrum: „Wenn die Heizperiode anfängt, bei eher gemäßigten Temperaturen, reicht ein Container alle zwei Tage. Dadurch, dass der Neubau über hohe energetische Standards verfügt“, erläutert Scherer. Der Container erledige die gesamte Beheizung. Im Winter müsste dieser dann ein- bis zweimal pro Tag gewechselt werden. „Das hängt aber auch immer von den Wärmeanforderungen ab.“

„Wir hoffen, dass Projekt in die Breite zu transportieren und viele Nachahmer zu finden“, sagt Scherer abschließend. Schließlich sei es ein komplett klimaneutraler Weg, an Energie zu kommen. Dafür muss nichts über weite Strecken transportiert und kein Loch in die Erde gebohrt werden. „Das ist wirklich eine fortschrittliche Sache. In der Zukunft hoffen wir, noch weitere Liegenschaften anzuschließen. Nicht nur in Isernhagen.“

Von Janna Silinger