Isernhagen

2021 ist ein Superwahljahr: Kommunal-, Bürgermeister-, Regions- und Bundestagswahlen stehen im September an. Das braucht eine gute Vorbereitung und vor allem viel Einsatz. Die Gemeinde Isernhagen sucht daher jetzt Freiwillige, die sich vorstellen können, an einem der zwei Termine als Wahlhelfer oder Wahlhelferin zu fungieren.

Isernhagen wählt am 12. September einen neuen Bürgermeister

Am Sonntag, 12. September, müssen die Isernhagener gleich auf mehreren Wahlzetteln ihr Kreuzchen machen: Die Ortsräte, der Rat der Gemeinde, der Regionspräsident, die Regionsversammlung und der hauptamtliche Bürgermeister für Isernhagen werden gewählt. Arpad Bogya (CDU) kandidiert nicht mehr – Tim Mithöfer (CDU), Gretha Burchard (Grüne), Philipp Nessen (SPD) und Christian Possienke (FDP) wollen seine Nachfolge antreten. Am Sonntag, 26. September, stehen dann die Bundestagswahlen an – zudem könnten gleichzeitig die Stichwahlen für den Regionspräsidenten und den Bürgermeister durchgeführt werden.

Für den Wahltermin am 12. September müssen die ehrenamtlichen Wahlhelfer mindestens 16 Jahre alt und wahlberechtigt in Isernhagen sein, für den Termin am 26. September gilt ein Mindestalter von 18 Jahren. Für ihren Einsatz erhalten die Freiwilligen eine Aufwandsentschädigung. Wer sich vorstellen kann, die Gemeinde bei den Wahlen zu unterstützen, kann sich unter Telefon (0511) 61532101, 61532110 oder 61532114 im Rathaus melden. Nachfragen sind auch per E-Mail an wahlen@isernhagen.de möglich.

250 Wahlhelfer pro Termin gesucht

Insgesamt 24 Wahlbezirke sowie voraussichtlich sechs Briefwahlbezirke müssen mit Helfern besetzt werden. In jedem Wahllokal werden neben Bürgern auch zwei Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung im Einsatz sein. Insgesamt braucht die Gemeinde rund 250 ehrenamtliche Helfer – pro Wahltermin.

Von Carina Bahl