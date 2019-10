Isernhagen H.B

Er ist der große alte Mann und gleichermaßen das Herz der modernen Bluesrock-Szene: Walter Trout. Am Dienstag, 15. Oktober, gastiert er um 20 Uhr (Einlass 18 Uhr) in der Blues Garage an der Industriestraße in Isernhagen H.B.

Von der alten Garde respektiert, vom aufstrebenden Nachwuchs verehrt und von den Fans geschätzt: 50 Jahre ist Walter Trout Teil der Szene und damit auch ein wenig der Kitt zwischen den Generationen. Entdeckt wurde der amerikanische Komponist, Gitarrist und Sänger im Alter von 20 Jahren vom Organisten Melvyn Deacon Jones. Er brachte ihn in den Siebzigerjahren in Los Angeles mit Bluesgrößen wie John Lee Hooker und Big Mama Thornton zusammen.

Nachwuchsförderung und Lebertransplantation

Von 1980 bis 1984 war Trout Mitglied der Band Canned Heat, schloss sich dann John Mayall an. 1989 gründete er die Walter Trout Band, die seit 1999 Walter Trout and the Radicals heißt. Trout stellt im Vorprogramm seiner Konzerte immer wieder junge, talentierte Nachwuchsgitarristen wie Ian Parker, Steve Fister, Danny Bryant, Henrik Freischlader und Scott McKeon vor. Eine schwere Lebererkrankung, die in einer Transplantation gipfelte, verarbeitete er musikalisch in Soloalben.

Das in diesem Jahr erschienene Album „Survivor Blues“ widmet sich weniger bekannten, doch hörenswerten Bluestiteln anderer Komponisten. Auf dem 2017 veröffentlichten „We’re All In This Together“ sind Weltklassemusiker wie Joe Bonamasse, Kenny Wayne Shepherd, John Mayall und Randy Bachman zu hören. Für jeden schrieb Trout einen ganz speziellen Song.

Karten kosten 35 Euro im Vorverkauf

Karten kosten 35 Euro im Vorverkauf und 40 Euro an der Abendkasse. Karten zum Vorverkaufspreis zuzüglich Gebühren gibt es in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle im City Center Langenhagen, Marktplatz 5. Reservierungen zum Vorverkaufspreis sind möglich auf www.bluesgarage.de.

Von Sandra Köhler