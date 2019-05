Großeinsatz der Polizei am Freitagmorgen in Altwarmbüchen: Eine Streifenwagenbesatzung hat in der Nacht einen T6-Fahrer in Altwarmbüchen kontrolliert. Wie sich herausstellte, war der Wagen gestohlen worden. Der Autodieb flüchtete in die Feldmark entlang der Hannoverschen Straße. Die Polizei sucht aktuell mit einem Großaufgebot nach ihm.