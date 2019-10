Kirchhorst

Alarm für die Ortsfeuerwehren Kirchhorst und Stelle: Am Donnerstag um 6.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Wasserschaden an der Straße Großhorst gerufen. Von der Straße eindringendes Wasser lief in eine Gewerbehalle. Zuvor hatten bereits ab circa 6 Uhr Bewohner in einigen Bereichen der Ortschaft nur sehr...