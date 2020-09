Altwarmbüchen

Für Vereine war es in diesem Jahr nicht leicht, satzungsgemäß ihre Mitgliederversammlungen zu terminieren: Seit März waren diese verboten – in Zeiten der Corona-Pandemie war an ein Zusammentreffen von vielen Menschen in geschlossenen Räumen nicht zu denken. Und so musste auch der Wassersportverein (WSV) Altwarmbüchen seine diesjährige Versammlung gleich zweimal absagen.

80 Mitglieder treffen sich am Altwarmbüchener See

Aber aller guten Dinge sind eben drei. Und so konnten die Wassersportler jetzt unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen doch noch zusammenkommen. Rund 80 Mitglieder versammelten sich auf dem Vereinsgelände am Altwarmbüchener See auf mitgebrachten Klapp- und Gartenstühlen, um endlich ihren Vorstand neu zusammenzusetzen.

Neu im WSV-Vorstand sind jetzt Tobias Blase aus der Sparte Stand-Up-Paddling und Dagmar Thürmann aus der Ruderabteilung. Die beiden folgen auf Kai Martin Lambrecht und Uwe Bitomsky, die aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand zurückgetreten waren.

Corona-Hygienekonzept ist online zu finden

Alle Informationen über den WSV finden Interessierte im Internet auf www.wsv-altwarmbuechen.de. Dort finden sich auch das detaillierte Hygienekonzept und weitere Bedingungen, unter denen Wassersport am Altwarmbüchener See aktuell möglich ist.

Von Carina Bahl