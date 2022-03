Isernhagen/Wedemark

Am Dienstag, 8. März, ist internationaler Frauentag. Einen Tag zuvor war der Equal Pay Day 2022 – der Tag bis zu dem Frauen rechnerisch unentgeltlich gearbeitet haben, wenn sie ab dann die gleiche Lohnsumme wie die Männer bekämen.

Zu diesem Anlass veröffentlicht Irene Sassenburg-Fröhlich, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Isernhagen, ihren zweiten Newsletter. In dieser Ausgabe liegt der Schwerpunkt auf dem Zusammenhang von Gehalt, Sorgearbeit und Altersarmut. Bei Sorgearbeit handelt es sich um Arbeiten, wie Kindererziehung, Pflege oder Haushaltstätigkeiten, die meist unbezahlt sind und sehr viel Zeit einnehmen können. Was Frauen für ihre Altersvorsorge tun können, wie viel Zeit sie mit Sorgearbeit verbringen und wie sie mit ihrem Geld clever umgehen, dazu gibt es Tipps im Newsletter der Gleichstellungsbeauftragten – mit Verweis auf Veranstaltungen, Buch- und Podcastempfehlungen. Wer noch nicht im E-Mail-Verteiler ist, kann den Newsletter per E-Mail an gleichstellung@isernhagen.de anfordern.

Zwei Workshops zum Thema „Frauen und Finanzen“

Um das Thema „Frauen und Finanzen“ sowie die richtige Altersvorsorge drehen sich auch zwei Veranstaltungen, die Sassenburg-Fröhlich gemeinsam mit Silke Steffen-Beck, Gleichstellungsbeauftragte der Wedemark, auf die Beine gestellt hat. „Die eigene Altersvorsorge und ein Überblick der eigenen Finanzen sind Themen, die oftmals leider nicht früh genug die Aufmerksamkeit von vielen Frauen haben, die sie eigentlich haben sollten“, sagt Steffen-Beck. „Diese Workshops sollen Frauen in erster Linie informieren, aber auch einladen, sich aktiver mit den Themen auseinanderzusetzen“, kündigt Sassenburg-Fröhlich an.

Anmeldungen für Vorträge möglich – Teilnahme kostet 5 Euro

Referentin bei beiden Onlineveranstaltungen mit dem Titel „Kein Geld ist auch keine Lösung! Oder doch?“ ist die Beraterin Sonja de Vries. Sie wird am Montag, 21. März, und am Dienstag, 26. April, per Internetkonferenz auf die Altersvorsorge von Frauen und Hilfsmittel zur Bewältigung des finanziellen Alltages eingehen. Wie groß ist meine Rentenlücke? Wie behalte ich den Überblick? Was können weitere Schritte für meine Altersvorsorge sein? Um diese und andere Fragen soll es bei den beiden Workshops jeweils von 19 bis 22 Uhr gehen. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Eine Anmeldung ist über den Erwerb eines Tickets online auf www.reservix.de möglich. Im Anschluss gibt es eine Bestätigungsmail und den Link zur Onlineveranstaltung. Nachfragen sind bei Steffen-Beck per E-Mail an Gleichstellungsbeauftragte@Wedemark.de möglich.

Von Carina Bahl