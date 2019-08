Isernhagen F.B

„Die Weihnachtsbäume wachsen doch von allein“ – Dieser Satz stimme schlichtweg nicht, sagt Elke Dittfach. Die 51-jährige Inhaberin des Edeltannenhofes in Isernhagen F.B. weiß es besser. Seit mehr als 35 Jahren sorgt der von ihren Eltern gegründete Familienbetrieb mittlerweile dafür, dass das weihnachtliche Prunkstück in der guten Stube nicht fehlt. Und damit das so ist, haben sie und ihre Mitarbeiter das ganze Jahr über gut zu tun – auch und gerade jetzt im Sommer. Pflanzen, düngen, Unkraut jäten, in Form schneiden, dafür sorgen, dass Rehe nicht an den jungen Trieben naschen: Die Stunden, die Dittfach in ihre Bäume investiert, kann sie nicht zählen und ihren Kunden schon gar nicht berechnen.

Plantage beginnt hinterm Haus

Elke Dittfach lebt mit ihren Weihnachtsbäumen in enger Nachbarschaft. Hinter dem Haus beginnt die Plantage, auf der auf fünf Hektar unzählige Nadelbäume wachsen. Wie viele genau? Sie weiß es nicht. Doch 98 Prozent sind Nordmanntannen. Die pieken nicht und nadeln auch nicht so schnell, stehen deswegen in der Gunst ihrer Kunden ganz weit oben. Doch auch einige Blautannen gibt es. Selbst Fichten, früher der klassische Christbaum, allerdings heutzutage weitgehend aus der Mode gekommen, baut sie noch an. „Ich habe einige Kunden, die sie wollen, weil die duften. Nordmanntannen tun das nicht“, sagt Dittfach. Sie liebt es, in der Natur zu arbeiten und sich körperlich zu betätigen. Deshalb hat sie auch bei der Baumschule Nötel gelernt.

Zur Galerie Sie wachsen zwar weithin unbemerkt und unspektakulär vor sich hin. Doch Pflege benötigen sie doch reichlich: die Bäume in der Edeltannenplantage von Elke Dittfach.

Mit acht bis zehn Jahren zum Weihnachtsbaum

„Wir verstehen uns nicht als Konkurrenten, sondern arbeiten zusammen“, sagt sie. So geht ihr Detlef Nötel auch beim flächendeckenden Düngen der Bäume mit einer Maschine im Frühjahr zur Hand. „Wo das nicht möglich ist, düngen wir per Hand“, sagt die Isernhagenerin. Denn den Tannenbäumen soll es an Nährstoffen nicht fehlen. Schließlich sollen die Bäume, wenn sie denn in den Verkauf kommen, ja etwas hermachen. Und dafür hegen und pflegen Dittfach und ihre Mitarbeiter, darunter drei Frauen, ihre pflanzlichen Zöglinge jahrelang. Denn erst mit acht bis zehn Jahren werden aus den Nadelbäumen Weihnachtsbäume. „Wir verkaufen welche ab anderthalb bis acht Meter“, sagt sie.

Bald Palmen statt Tannen?

Der Vorteil an Tannen und Fichten: Sie verdunsten über ihre Nadeln nur wenig Wasser und müssen deshalb im Gegensatz zu Getreide oder Gemüse nicht bewässert werden. Was sich in Isernhagen aufgrund des tonhaltigen Bodens ohnehin schwer gestaltet. Doch unter Klimawandel und der massiven Trockenheit leiden sie trotzdem. „Die meisten der Nordmanntannen, die wir im Frühjahr gepflanzt haben, sind vertrocknet“, sagt Dittfach. Die anderen Arten seien nicht betroffen – als Grund gibt sie die verschiedenen Wurzelformen an. Für sie heißt das: Gepflanzt wird überwiegend im Herbst. Die 20 bis 25 Zentimeter hohen dreijährigen Schößlinge kommen aus Norddeutschland oder Dänemark nach Isernhagen. „Noch kommen die Tannen klar, aber vielleicht muss wegen des Klimawandels die übernächste Generation Palmen anpflanzen“, sagt sie sorgenvoll.

Kunden wollen perfekte Tannenbäume

Nach dem Pflanzen und Düngen im Frühjahr kommt der Formschnitt mit der Heckenschere an die Reihe. Damit wird die perfekte Dreiecksform betont – in Handarbeit. „Wenn man den einmal gemacht hat, muss man im nächsten Jahr nur mit der Rosenschere nacharbeiten“, sagt sie. Diesen Arbeitsgang betreibt sie erst seit etwa zwei Jahren, kennengelernt hat sie ihn auf dem jährlichen Treffen der Weihnachtsbaumzüchter. „Die Kunden sind anspruchsvoller geworden“, sagt sie. Der Schnitt sollte erfolgen, bevor die Bäume ihre jungen Triebe ausbildeten. „Dann fallen die Stellen nicht so auf“, sagt sie. Und nach mehreren Jahren habe sich das sowieso verwachsen. Auch auf perfekte Spitzen legen die Kunden wert. Nicht geteilt, nicht so lang sollen sie sein.

Spaziergänge mit Hund in der Plantage

Kontrollieren und bei einer Neigung zur Hemmungslosigkeit mit einer Schere in die Spitzen kneifen, damit die Säfte nicht so gut steigen und das Wachstum gebremst wird, ist angesagt. Damit die Rehe nicht an den jungen Trieben naschen, unternimmt Dittfach im Frühjahr regelmäßige Spaziergänge mit ihren Hunden in der Plantage. „Wenn die Rehe das mitbekommen, schrecken sie hoch und springen über den Zaun weg“, sagt sie. Auch mit Lappen, die sie mit einem Duftstoff getränkt an die Zäune gebunden hatte, hat sie gute Erfahrungen gemacht: „Aber das riecht schon unschön, nach Aaas.“ Gegen die Bedrohung durch Läuse hilft nur Spritzen. Auch wenn immer wieder Biobäume nachgefragt würden. „Käfer oder eine Spinne in der Wohnung wollen die Leute dann auch nicht haben“, sagt Dittfach.

Die Ersten suchen ihren Weihnachtsbaum jetzt aus

Zwischen den Babytannen muss das Unkraut gezupft werden, damit sie nicht überwuchert werden, die Wege müssen vom Gras befreit werden. Und wenn Bäume zu eng beieinander wachsen, dann können sie sich nicht schön und gerade entwickeln. Es muss ausgelichtet werden. Aus den entfernten Exemplaren wird Tannengrün. Zu tun gibt es immer etwas. Und dann naht ja auch die Saison. Bereits jetzt kommen die ersten Anfragen von Vereinen und Gaststätten für Bäume – und auch für Weihnachtsfeiern.

Reserviert-Schild wird angebracht

Doch auch Privatleute schauen vorbei, um ihren künftigen Weihnachtsbaum bereits bei Sonnenschein auszusuchen.Mit einem Reserviert-Schild gekennzeichnet, harren die Gewächse dann darauf, dass Mutter, Vater, Kind und Hund in der Adventszeit vorbei kommen und sie schlagen. Um wirklich ganz sicher zu sein, dass sie auch wirklich ihren Traumbaum bekommen und nicht etwa jemand einfach das Schild durch seines ersetzt, hatten Kunden im vergangenen Jahr einen Tipp von Dittfach befolgt. Die hatte geraten, einfach ein Vorhängeschloss im oberen Drittel des Baumes anzubringen. „Und dann kamen die Kunden gleich mit einer kompletten Kette“, kann sie sich eines Schmunzelns nicht erwehren.

Liefer- und Aufstellservice ist gefragt

Ab kurz vor dem ersten Advent geht es dann für die Besitzerin der Baumplantage und ihre Mitarbeiter in die Vollen: Ernten, Einnetzen und bis an die Haustür liefern – oder sogar Aufstellen ist angesagt. Denn auch dieser Rundumservice sei mittlerweile schwer gefragt, sagt die Herrin der Tannen. Und er hat seinen berechtigten Preis. Denn von ganz alleine wachsen die Weihnachtsbäume eben nicht.

Von Sandra Köhler