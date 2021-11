Isernhagen F.B

„Deutsche Weihnachtslieder – endlich neu!“: So ist das Konzert überschrieben, das Besucherinnen und Besucher des KulturKaffees Rautenkranz am Donnerstag, 9. Dezember, erwartet. Ab 20 Uhr haben Karin und Stefan Rautenkranz diesmal „Die Experten“ Herrn Röhrs und Herrn Fritsch auf ihrer Bühne an der Hauptstraße 68 in F.B. zu Gast.

Weihnachtslieder, wie man sie noch nie gehört hat

Innovationen beeinflussen alle Bereiche des modernen Lebens. Auch das Weihnachtsfest verändert sich. Aber viele Menschen in unserem Lande sind verunsichert, weil sie Weihnachtslieder hören, wie sie schon vor Hunderten von Jahren gespielt wurden, heißt es in der Ankündigung zum Konzert. Da treten Herr Fritsch und Herr Röhrs ins Licht der Öffentlichkeit. Sie wollen diesem Notstand ein Ende setzen.

Die beiden Musiker, die seit 30 Jahren in Orchestern, Jazzbands, Studios und Theatern tätig sind, arbeiten das alte Liedgut neu auf – mit Instrumenten, die sonst in der Weihnachtszeit eher zum Schweigen verurteilt sind: Saxofon, Klarinette und Kontrabass. Obendrein versprechen beide Erkenntnisse, die kaum einer für möglich gehalten hätte. So soll beispielsweise „Morgen kommt der Wein-achts-mann“ dem festtäglichen Prüfer des deutschen Weines gewidmet sein und der Ursprung des Titels „Ihr Kinderlein kommet“ in der menschlichen Fortpflanzung liegen.

Eintritt zum Konzert mit 2-G-Regel kostet 20 Euro

Der Eintritt zum Konzert kostet 20 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Reservierungen sind unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 oder per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de möglich.

Es gilt die 2-G-Regel: Besucherinnen und Besucher müssen geimpft oder von Corona genesen sein. Beides muss nachgewiesen werden. Die Kontrolle erfolgt am Eingang. Bis zur Einnahme des Sitzplatzes gilt zudem eine Maskenpflicht.

Von Carina Bahl