Altwarmbüchen

Seit März bietet das Rathaus Isernhagen im Bürgerbüro und in der Kfz-Zulassungsstelle die Onlineterminvergabe an – dieses Verfahren wird die Gemeinde nach Aussage von Bürgermeister Arpad Bogya auch nach der Corona-Pandemie nicht mehr ändern. „Wir haben die Kapazitäten wegen der guten Annahme des Angebots noch einmal erweitert“, teilt Svenja Theunert, im Rathaus für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, mit.

Ihren Angaben zufolge kümmern sich vier Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte um solche Anliegen wie die Zulassung oder das Ab- und Ummelden von Fahrzeugen, das Beglaubigen von Unterschriften, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister oder das Beantragen und Abholen von Reisepässen und Personalausweisen. Dafür können die Einwohner auf www.isernhagen.de online einen Termin eintrage. Maximal fünf Dienstleistungen – beispielsweise bei einem Umzug nach Isernhagen – können in einem Zeitfenster von 90 Minuten gebucht werden.

Anzeige

Bei Onlineterminen schaffen Ämter weniger Vorgänge

Wer den Klick auf der Homepage scheue, könne entweder unter Telefon (0511) 6153300 oder per E-Mail an buergerbuero@isernhagen.de einen Termin vereinbaren, sagt Theunert. Eines gelte aber für alle Besucher: Sie müssen sich verbindlich an die zugesagte Buchung halten. „Wir bitten um Verständnis, dass eine Bearbeitung der Anliegen bei verspätetem Erscheinen nicht mehr erfolgen kann“, erklärt die Sprecherin. Gleichwohl akzeptierten die Isernhagener den bisherigen Erfahrungen zufolge die Änderung gut. Sie müssten keine unkalkulierbaren Wartezeiten mehr in Kauf nehmen und erhielten bereits bei der Onlineterminvergabe mitgeteilt, welche Unterlagen sie mitbringen müssten und wie viel die jeweilige Dienstleistung koste.

Weitere HAZ+ Artikel

Theunert bestätigt zugleich die Erfahrung anderer Kommunen wie Burgdorf: Wegen der Terminvergabe könne das Team weniger Kunden bearbeiten als vor der Regelung. Dennoch betrage die Wartezeit im Moment maximal zwei Wochen. Wer vorher einen Termin benötige, könne das Bürgerbüro anrufen und eher vorbeikommen. Diese Position hatte Bogya auch im Rat unterstrichen und die Aussage von Ulrich von Rautenkranz ( FDP) zurückgewiesen, dass Isernhagener bis zu vier Wochen warten müssten. „Geben Sie mir die Namen, damit ich die Richtigkeit Ihrer Aussage prüfen kann“, sagte Bogya.

Bei der Stichprobe für diesen Artikel zeigte sich, dass in der Woche ab dem 27. Juli noch viele freie Termine angezeigt wurden. Dabei öffnen Bürgerbüro und Zulassungsstelle montags und dienstags von 8 bis 15.30 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 18 Uhr.

Bogya : Organisation der Verwaltung obliegt dem Bürgermeister

Ungeachtet dessen hat die FDP-Fraktion im Rat beantragt, dass die Verwaltung – sobald die Corona-Sicherheitsmaßnahmen dies zulassen würden – neben den Onlineterminen auch wieder zum Regelbetrieb zurückkehren soll. So könnten Isernhagener, die ein Auto kurzfristig zulassen möchten, im Rathaus warten, ob jemand mit Termin diesen nicht wahrnehme. Das Ansinnen, dem sich der SPD-Ratsherr Herbert Löffler anschloss, lehnte Bogya ab: „Die Organisation der Verwaltung obliegt dem Bürgermeister und nicht dem Rat“, sagte er. Zustimmung zu Bogyas Haltung signalisierten unter anderem die Grünen. So bezeichnete Fabian Peters den Antrag als „Luftnummer“.

Von Antje Bismark