Isernhagen H.B

Rock Noir aus Hamburg und Blues-Rock aus Großbritannien erwarten Livemusikfans am ersten Oktober-Wochenende am Motel California. Die Blues Garage holt WellBad & Horn Section am Freitag, 2. Oktober, und die Ansley Lister Band am 3. und 4. Oktober nach Isernhagen H.B. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Ein Mix aus Roots-Rock, Jazz, Blues und Hip-Hop war für die Band WellBad um Frontmann Daniel Welbat der Schlüssel zum Erfolg. Beim Montreal Jazzfestival in Kanada sowie bei Auftritten in Memphis/ USA und im europäischen Ausland konnten die Hamburger das Publikum mit ihrem an das Film-Noir-Genre angelehnten Sound begeistern. Nun sind die fünf Musiker mit ihrem ersten Livealbum „Rock Noir Live“ auf Tour. Welbat singe, „als hätte er Jahre in den dunkelsten Bars der Hamburger Reeperbahn abgehangen“, beschreibt der Veranstalter die raue Stimme des Frontmanns.

Ungeschliffenheit statt Perfektion

Gleich zweimal steht Ansley Lister mit seiner Band an dem Wochenende auf der Bühne vor dem Motel California. Mit inzwischen sieben Studioalben, drei Livealben und regelmäßigen ausverkauften Tourneen in Europa hat sich der britische Gitarrist, Sänger und Songwriter einen guten Ruf in der Blues-Rock-Szene erspielt. Nach einigen Jahren Pause – sein letztes Album „Home“ erschien 2013 – hat Lister nun mit seiner neuen Platte „Eyes Wide Open“ nachgelegt.

Mit seinem neuen Album „Eyes Wide Open“ kehrt Ansley Lister zu den Wurzeln des Blues zurück. Quelle: Blues Garage

Darin orientierte sich der Musiker stark am rohen, traditionellen Blues. „Ich wollte die Ungeschliffenheit und Energie einer Band beibehalten“, sagt er. Daher seien auf dem Album nicht die technisch perfekten Aufnahmen gelandet, sondern die, aus deren die meiste Leidenschaft herauszuhören sei. In seinen Songs verbindet er Blues, Rock, Pop und sogar etwas Soul miteinander zu eingängigen Melodien, dazu kommen Blues-Soli. „Das Album handelt von der Welt, wie ich sie sehe, mit weit offenen Augen“, sagt Lister über „Eyes Wide Open“.

Publikum feiert im Sitzen

Maximal 200 Tickets darf die Blues Garage für das Konzert online auf www.bluesgarage.de für 30 Euro verkaufen. Getanzt wird nicht – Bier und andere kühle Getränke sowie einen Imbiss vom Grill gibt es dennoch. Einlass ist stets ab 18 Uhr, Showtime ab 20 Uhr. Das Publikum muss während des Konzerts sitzen.

Von Elena Everding