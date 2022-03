Altwarmbüchen/Kirchhorst

Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ feiern am Freitag, 4. März, die evangelischen Kirchengemeinden Christophorus in Altwarmbüchen und St. Nikolai in Kirchhorst/Neuwarmbüchen sowie die katholische Heilig-Kreuz-Gemeinde in Altwarmbüchen den diesjährigen Weltgebetstag gemeinsam. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr in der Heilig-Kreuz-Gemeinde an der Königsberger Straße in Altwarmbüchen und wird gemeinsam von Frauen aus allen drei Gemeinden vorbereitet. Der Weltgebetstag nimmt in jedem Jahr Frauen aus einem anderen Land dieser Welt in den Blick. In diesem Jahr geht es um Frauen aus England, Wales und Nordirland.

Um eine Anmeldung wird online auf heilig-geist-hannover.secretarius.de oder unter Telefon (0511) 6 13 90 17 gebeten. Zur Einstimmung auf den Weltgebetstag wird bereits einen Tag vorher am Donnerstag, 3. März, um 17 Uhr das für den Weltgebetstag umdekorierte Kirchenfenster der Heilig-Kreuz-Gemeinde eröffnet. Hierfür ist keine Anmeldung nötig.

Von Carina Bahl