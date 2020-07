Isernhagen K.B

Wenn das Lied „If you're happy and you know it, clap your hands“ erklingt, dann wissen die Jungen und Mädchen der Kita St. Marien: Boikobo ist in der Nähe. Denn die junge Frau aus Südafrika singt das Stück regelmäßig mit den Kita-Kindern, seit sie Ende Mai die pädagogischen Fachkräfte in der Einrichtung unterstützt.

Dabei sollte die junge Frau bereits Wochen zuvor ihre Arbeit aufnehmen – sie hatte im März für ein Jahr ihre Heimat im südafrikanischen Odi verlassen, um am Programm „Seitenwechsel“ des evangelisch-lutherischen Missionswerks Hermannsburg im Partnerkirchenkreis Langenhagen-Burgwedel teilzunehmen. Doch kaum war die Südafrikanerin angekommen, schlossen die Kitas im Corona-Lockdown. Der geplante Sprachunterricht fiel ebenso aus wie Besuche der Gastfamilie Fisher in anderen Städten oder Ausflüge mit Gleichaltrigen aus dem Programm Weltwärts.

Sabine Herzig kümmert sich als Mentorin

Mit großem Einfallsreichtum und kleinen Abwechslungen hätten Fishers versucht, ihrem Gast die ungewöhnliche Situation zu erleichtern: Gitarrespielen, private Deutsch-Stunden, Reitunterricht – doch im Mai dann wollte Boikobo ihren Freiwilligendienst richtig starten und begann, in der Kita zu arbeiten. Seitdem steht ihr Sabine Herzig zur Seite und hilft ihr, sich im Alltag der Einrichtung mit 75 Kindergarten- und 15 Krippenkindern zu orientieren. Dabei wissen Dorsch und Herzig genau, worauf sie achten müssen: Sie nehmen zum dritten Mal einen jungen Freiwilligen aus Südafrika auf.

„Für uns ist es toll, jemanden aus einem anderen Land mit anderen Ideen in der Kita zu haben“, erklärt Dorsch, weshalb sie etwa alle zwei Jahre ein neues Mitglied im Team aufnimmt. Es sei immer wieder erstaunlich, dass sich Kinder weder an einer anderen Hautfarbe noch ausgefallenen, unbekannten Frisuren oder einer fremden Sprache störten. Die Teilnahme am Freiwilligenprogramm führe dazu, dass die Kinder sehr viel Toleranz lernten und gegenüber anderem sehr offen seien. „Das wertet unsere Kita auf“, ist Dorsch überzeugt.

So wirkt sich Corona auf die Partnerschaftsarbeit aus Seit Wochen schon stellt sich Dörte Behn-Hartwig, Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses im Kirchenkreis, die Frage, wie sich die Corona-Pandemie langfristig auf die Partnerschaftsarbeit auswirken werde. „Angesichts der aktuellen Situation müssen unsere Ambitionen, junge Freiwillige aus dem Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen für ein Jahr nach Odi zu entsenden, auf Eis gelegt werden“, sagt sie. Gäbe es keine Pandemie, wären in diesen Wochen auch 15 Gäste aus Odi im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen zu Gast – ein Ereignis, auf das sich beide Seiten gefreut hatten. Mit zeitlicher Verzögerung gegenüber Deutschland wurde mittlerweile längst auch in Südafrika der Lockdown beschlossen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. „Dennoch gibt es in Südafrika gegenwärtig eine hohe Zahl von Neuinfizierten und die Lage scheint sich eher zu verschlechtern als zu entspannen“, berichtet Behn-Hartwig, die mit Dean (Superintendent) Molete in Südafrika per Brief und Whatsapp Kontakt hält. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in Südafrika sind immens: In einem Land mit ohnehin 35 Prozent Arbeitslosen und vielen Menschen, die als Tagelöhner ihr Geld verdienen, trifft die Krise insbesondere die wirtschaftlich Armen und, wie überall auf der Welt, vor allem Frauen und Kinder. Derzeit organisieren die Kirchengemeinden in Odi die Verteilung von Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern an Bedürftige, unabhängig von deren Religionszugehörigkeit. „Hier möchten wir unterstützen“, sagt Behn-Hartwig. „Und das ist für uns gar nicht so schwer: Mit 20 Euro kann in Odi der Grundbedarf von vier Personen für etwa zwei Wochen gedeckt werden.“ Behn-Hartwig ist dankbar dafür, dass in dieser besonderen Situation im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen ein vereinfachtes Verfahren zur Spendensammlung zur Verfügung steht: Das Spenden ist damit auch online über die Webseite www.kirche-burgwedel-langenhagen.de möglich.

Im März begrüßen die Gasteltern und Vertreter von St. Marien die 23-jährige Boikobo aus Südafrika in Isernhagen - doch dann kommt der Lockdown. Quelle: privat

Im Lockdown will Boikobo nicht nach Hause zurückkehren

Boikobo habe neben dem Lied mit den Kindern auch ein südafrikanisches Tischgebet eingeübt, sie bringe den Jungen und Mädchen erste englische Wörter bei, die diese wiederum spielend aufnähmen. Im Gegenzug lerne die 23-Jährige, denen die Organisatoren im Lockdown auch die Heimkehr angeboten hatten, den Unterschied zwischen dem Kindergarten mit freiem Spiel und der stark reglementierten Schule in Südafrika kennen.

Wie das funktioniert, zeigt Mentorin Herzig beinahe täglich in der Vorschulgruppe. So gestaltete sie mit Boikobo die Ordner, die die Kinder nach dem Ende der Kita-Zeit als Erinnerung erhalten, sie stellten Webrahmen mit den Kindern fertig und organisierten Logik-Spiele. Immer wieder aber geht es um Gesang: „Ich singe gern“, sagt die junge Frau, der vor allem die Gastfreundschaft in der Gastfamilie und bei der Arbeit imponiert. Alle seien sehr warmherzig, sagt sie mit strahlendem Lächeln – das die künftigen Grundschüler auch auf Videos mitnehmen.

Von Antje Bismark