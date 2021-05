Altwarmbüchen

Benjamin Seeliger steht seit wenigen Minuten in der Warteschlange des Testzentrums im A2-Center. Er gehört zu den Kunden, die am Sonnabend das Click-&-Meet-Angebot des Einkaufszentrums wahrnehmen. „Ich habe bei Saturn etwas reparieren lassen. Jetzt wollte ich mich spontan im Laden nach einem Kinder-Tablet für meine Tochter umsehen“, berichtet der Misburger. Dass er dafür einen negativen Corona-Test vorlegen müsse, habe er nicht gewusst. Es sei aber praktisch, dass er sich gleich vor Ort testen lassen könne.

Am Testzentrum des Betreibers Mactest stehen am Sonnabendmittag immer etwa 30 bis 40 Menschen an. Doch nicht alle kaufen auch in der Mall ein. Michael Würpel, der ebenfalls auf seinen Nasenabstrich wartet, will sich im Möbelhaus Porta an der Opelstraße nach einer Wohnwand umsehen. „Mein Termin dort ist gleich, das wird eng“, sagt er. Man müsse schon etwas Vorlauf einplanen.

Benjamin Seeliger möchte seiner Tochter noch ein Kindertablet kaufen – dafür stellt er sich zuerst für einen Schnelltest an. Quelle: Konstantin Klenke

Centermanager Krause: Kundschaft gewöhnt sich ein

Der Andrang auf die Testzentren ist groß, seit mit negativem Test Termin-Shopping möglich ist. Auch auf dem Adler-Parkplatz wenige Hundert Meter entfernt vom A2-Center gibt es jetzt ein Testzentrum per Drive-in – allerdings mit Termin. Im Einkaufszentrum geht es spontan, das nutzen die Isernhagener gern.

A2-Centermanager Christian Krause ist zufrieden mit der Nachfrage: „Wir sind jetzt richtig glücklich.“ Das Angebot sei zum Start zwar nur verhalten angenommen worden, nun gewöhne sich die Kundschaft aber daran. Die Besuchszahlen im Einkaufszentrum verteilten sich über den Tag, sodass Kundinnen und Kunden meist problemlos auch vor Ort einen Shoppingtermin vereinbaren könnten. Gerade an den Wochenenden sei es nun auch mal wieder „schön voll“. Und doch: Die Hoffnung auf den wirklichen Neustart ist groß. „Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Wenn die Impfquote bei 50 Prozent liegt, sind wir auf einem guten Weg“, sagt Krause, der möglichst im September auch wieder Aktionen im Center anbieten will und zudem den Ausbau von weiteren E-Ladesäulen auf dem Parkplatz plant.

Läden im A2-Center: „Das Geschäft läuft mau“

Aber vorerst bleibt es bei Click & Meet – und die Läden brauchen Durchhaltevermögen. An diesem Sonnabend ist es leer im A2-Center. Kürzere Warteschlangen bilden sich einzig beim Elektronikhändler Saturn. Sonst kaufen die meisten Menschen nur dort ein, wo sie keinen negativen Test brauchen, etwa im Supermarkt Real oder an den Imbissen. Heute laufe das Geschäft verhältnismäßig gut, sagt die Mitarbeiterin eines Modegeschäfts. An manchen Tagen seien es aber nur 20 Kunden am Tag – „von denen kauft dann die Hälfte etwas“. Auch die Verkäuferin eines Schuhladens sagt, das Geschäft laufe nur mau.

Einige Geschäfte beteiligen sich noch nicht an Click and Meet – zum Beispiel der Schmuckladen Bijou Brigitte. Quelle: Konstantin Klenke

Geschäfte haben nur wenige Kunden

Die Filialleiterin eines weiteren Modegeschäfts berichtet, bei ihr habe heute in den ersten eineinhalb Stunden kein einziger Mensch eingekauft. „Durchschnittlich haben wir nur zehn Kunden am Tag“, sagt sie. Dabei mache das A2-Center es den Menschen doch wirklich leicht: „Nicht jedes Einkaufszentrum hat ein eigenes Testzentrum.“

Einige Geschäfte in der Mall sind sogar noch geschlossen, unter anderem der Spielzeughändler Smyths, das Modegeschäft Esprit und der Schmuckladen Bijou Brigitte. Sie wollten noch abwarten, dass die Sieben-Tage-Inzidenz wirklich nicht mehr über 150 steige, erklärt Centermanager Krause. Denn dann hätten die Läden wieder schließen müssen.

Mittlerweile liegt der Wert in der Region Hannover jedoch seit dem 28. April unter dieser Grenze. Sobald er fünf Werktage unter 100 liegt, dürften die Geschäfte Menschen auch ohne Termin hineinlassen. Eine Personenzählanlage würde dann laut Krause die Zahl der Kunden im A2-Center erfassen, zudem würde jeder Laden ein eigenes Zählsystem umsetzen. „Darauf wären wir jederzeit vorbereitet“, sagte der Centermanager.

Im A2 Center kaufen am Sonnabend nur wenige Menschen ein – trotz Testzentrum vor Ort. Quelle: Konstantin Klenke

Kritik an möglichem Einkauf auch mit Selbsttest

Die Möglichkeit, dass vielleicht bald ein Selbsttest ausreichen könnte, um shoppen zu gehen, hält Krause aber für unrealistisch. „Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt“, sagt er. Das sieht die Filialleiterin eines Modegeschäfts in der Mall ebenso. Sie lehne den Vorstoß der Landesregierung ab, selbst wenn ihr das mehr Umsatz bescheren würde: „Wer soll überprüfen, ob Kunden nicht einen Test von vorgestern mitbringen? Mein Team und ich sind noch nicht geimpft.“

Von Konstantin Klenke