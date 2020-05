Kirchhort

Unbekannte haben in der vergangenen Woche ein Waldstück an der Straße Am Kirchhorster See als illegale Mülldeponie genutzt: Sie entsorgten dort unter anderem Matratzen, ein Sofa und Wellblech-Paneele, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die wilde Müllkippe entdeckten Passanten am Sonnabend – unklar ist, wann die Umweltsünder aktiv waren. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Antje Bismark