Altwarmbüchen

Nur noch drei Kilometer bis Kirchhorst? Das Ortseingangsschild in Altwarmbüchen mag den einen oder anderen in den vergangenen Tagen irritiert haben: Denn wer dieses passiert, hat Kirchhorst schon längst hinter sich gelassen – und statt am Ortsausgang, wie das Schild verspricht, befindet sich der Autofahrer am Ortseingang von Altwarmbüchen.

Dass Ortsschilder immer wieder gestohlen werden, ist nichts Neues – die Stadt Burgwedel kämpft gerade mit einer kleinen Serie. Vor allem in Partykellern und als Dekoration taucht manch eines später wieder auf. Aber dass sich Unbekannte die Mühe machen, unbemerkt ein Ortsschild abzuschrauben, um es schlichtweg umzudrehen und wieder anzuschrauben – das gibt es eher selten. Besonders dreist: Das Ortsschild befindet sich in Sichtweite des Baubetriebshofs der Gemeinde. Nach einem Hinweis will der Bauhof das Schild noch am Freitag wieder umdrehen.

Von Carina Bahl