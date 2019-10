Kirchhorst

„Ich habe mich schon gewundert, dass das Thema wieder auf der Tagesordnung steht. Denn wir haben dazu im Ortsrat Kirchhorst ja bereits einen einstimmigen Beschluss gefasst“: Mit dieser Einschätzung gab Ulrich von Rautenkranz ( FDP) die einhellige Meinung der Politiker bei der gemeinsamen Sitzung des Planungs- und Bauausschusses mit dem Ortsrat wieder. Der Wertstoffsammelplatz Am Kirchhorster See soll ersatzlos verschwinden.

Gutsch : Mehr Container braucht Kirchhorst nicht

„Die Gemeinde kann sich die 14.000 Euro sparen. Wir haben eine Grüngut-Annahmestelle und bei Edeka drei Container für Altglas und Schuhe. Mehr brauchen wir nicht“ , sagte Ortsratsmitglied Klaus Gutsch ( SPD). 14.000 Euro: So viel würde es laut Verwaltung kosten, den Wertstoff-Sammelplatz an einen Alternativstandort im Ort zu verlegen. An seinem jetzigen Platz im Gewerbegebiet Südlich Trennemoor ist der Platz zwar gut zu erreichen. Doch die soziale Kontrolle durch Anwohner fehlt gänzlich. Infolgedessen entsorgen Unbekannte an der Zufahrt zum Kirchhorster See immer wieder haufenweise illegalen Unrat.

An jedem Werktag fahren Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) dort vorbei, um für Ordnung zu sorgen, letztlich auf Kosten aller Gebührenzahler. Sogar eine Rattenplage hatte es dort schon gegeben. Mangels eines wirklich passenden Ersatzstandortes im Dorf soll der Wertstoff-Sammelplatz schnellstmöglich endgültig verschwinden. „Wir sind uns einig“, fasste Ortsbürgermeister Herbert Löffler ( SPD) das Votum der Politiker zusammen. Und Gerhard Raible ( CDU) ergänzte: „Ich habe mal gegoogelt. Es dauert von Kirchhorst aus 15 Minuten, um seinen Müll auf die siebeneinhalb Kilometer entfernte Kippe in Altwarmbüchen zu bringen.“

Von Sandra Köhler