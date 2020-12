Altwarmbüchen

Welche Geschäfte und Läden wünscht sich die Gemeinde im bald frisch sanierten Zentrum in Altwarmbüchen? Mit dieser Frage musste sich kürzlich der Bau- und Planungsausschuss beschäftigen. Grund dafür war eine Bauanfrage.

Kiosk mit Wettannahmestelle im Zentrum geplant

Ein Unternehmer wollte wissen, ob es bauplanungsrechtlich zulässig wäre, in der nördlichen Ladenpassage einen Kiosk mit Wettannahmestelle zu eröffnen. Dieser solle Tabak, Süßigkeiten, Spirituosen und Zeitungen im Angebot haben, aber ähnlich wie beim Lotto solle es parallel dazu die Möglichkeit geben, Sportwetten abzugeben. Bildschirme und Sitzgelegenheiten plant der Interessent derweil nicht, teilte die Gemeinde mit.

Läden sollen täglichen Bedarf der Wohnsiedlung decken

Dass man keine Wettbüros im Zentrum wolle, da waren sich alle einig. Zumal der Bebauungsplan für das Zentrum auch genau vorgibt, dass die Läden dort den täglichen Bedarf der umliegenden Wohnungen decken sollen. Ein Wettbüro hingegen locke eher auswärtige Kunden an – und führe aus der Erfahrung heraus auch eher zu unerwünschtem Klientel im Zentrum. Der Ausschuss folgte daher dem Vorschlag der Verwaltung, das Vorhaben abzulehnen.

Ob Isernhagen allerdings damit durchkommt, daran hatte auch Bauamtsleiterin Heike Uphoff so ihre Zweifel. „Denn die Wettannahmestelle soll in Kombination mit einem Kiosk bestehen“, betonte sie. Dass ein Kiosk im Zentrum durchaus genehmigungswürdig ist, sei unstrittig. Schließlich gibt es in der nördlichen Einkaufspassage schon einen. Die Bauvoranfrage sei jedoch fragwürdig, da es vor längerer Zeit schon einmal eine für das Gebäude an der Bothfelder Straße 24 gegeben hatte. Damals ging es noch nicht um einen Kiosk, sondern nur um eine Wettannahmestelle, die daher abgelehnt wurde. Die Politiker betonten zudem, dass der Bedarf mit einem Kiosk und der Lotto-Annahmestelle im Schreibwarenladen Bozer im Zentrum bereits ausreichend gedeckt sei.

Von Carina Bahl