Die Isernhagener Mitte gibt es seit 2014. Doch wer sie auf Google Maps sucht, findet sie nicht. Auch fünf Jahre, nachdem die Bürgerstiftung Isernhagen an der Kreuzung der Wege Tilkentrift und Kircher Kämpen einen die Ortschaften der Gemeinde verbindenden Platz geschaffen hat, ist der Begriff „Isernhagener Mitte“ vielen Bürgern kein Begriff. „Weil sie das Schild auf dem Findling nicht lesen“, mutmaßt Uwe Wagstyl, Vorsitzender der Bürgerstiftung: „Aber sie kennen ihn, wenn man sagt: ,Das ist da, wo die beiden Bänke an der Kreuzung stehen.’“

Zahlreiche Leute nutzten den Ort in Feldmark, um sich zu entspannen, auszuruhen oder einfach in der Natur ein Buch zu lesen. „Ich komme häufig mit dem Fahrrad hier vorbei, und meist sind die Bänke dann auch besetzt. Das zeigt, dass die Isernhagener Mitte angenommen wird“, sagte Wagstyl bei einer kleinen Feierstunde. Dort machte er noch einmal deutlich, was der Hintergrund des Projektes war und ist: neben der Baumallee zum 40.Geburtstag der Gemeinde ein „weiteres verbindendes Element zwischen den Bauerschaften und Kirchwarmbüchen“ zu schaffen.

An der Isernhagener Mitte stoßen K.B . und F.B. aneinander

Dass just über die Wegkreuzung die Gemarkungsgrenze zwischen den Ortsteilen F.B. und K.B. verläuft, sorgte für Neckereien zwischen Angela Leifers, der Ortsbürgermeisterin von F.B., und Matthias Kenzler, ihrem Pendant in K.B. „Das hier ist schon F.B., aber du kannst ruhig stehen bleiben“, gab Leifers zur Antwort, als Kenzler fragte, „Wo genau sind wir eigentlich gerade?“ Sie selbst, sagte die Ortsbürgermeisterin, sei „zwölf Jahre lang Grenzgänger zwischen F.B. und K.B. gewesen“ und habe das gut überstanden.

Auch 45 Jahre nach der Gründung der Gemeinde anlässlich der Gebietsreform seien die Ortsteile immer noch dabei, zusammenzuwachsen, sagte Gemeindebürgermeister Arpad Bogya. „Das ist wohl ein Prozess, der noch einige Jahre oder Jahrzehnte weitergehen wird. Aber es ist schön, dass man sich mit kleinen Schritten immer weiter aufeinander zubewegt.“ In den Anfängen, als es galt, aus den Samtgemeinden Isernhagen und Kirchwarmbüchen ein Ganzes zu machen, sei das wesentlich schwieriger gewesen: „Ich weiß noch, was für ein Kaspertheater das war: Warmbüchen, Hahnebüchen – und das stand dann auf gelben Schildern.“

Sieben Bäume für die sieben Ortsteile

Die sieben Bäume an der Isernhagener Mitte stehen nicht nur stellvertretend für die sieben Ortsteile. Sie sorgen auch für deren Verbindung – wenn auch anders als gewollt. Im Sommer hatte sich der frühere Bürgerstiftungs-Chef Michael Koch Sorgen gemacht, dass die Bäume vertrocknen könnten und bei der Feuerwehr um Hilfe gebeten. Gemeindebrandmeister Clive von Plehn vermittelte aus seinem Finnland-Urlaub einen Gießeinsatz der Jugendfeuerwehr aus K.B. und F.B. „Das ist schon toll, dass das so klappt“, sagte Koch.

Für die Zukunft hat sich die Bürgerstiftung verstärkt das Thema Natur und Umwelt auf die Fahne geschrieben. Kindergärten und Grundschulen sollen mit sogenannten Bienenkoffern ausgestattet werden, die Fledermausröhre an der Tonkuhle soll eine neue Belüftung bekommen. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Initiative Bienen-Blühstreifen Burgwedel-Isernhagen ist geplant. Und der Nabu Burgwedel und Isernhagen soll beim Bau eines neuen Storchennestes unterstützt werden.

Von Sandra Köhler