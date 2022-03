Isernhagen

Wie kann man Kindern und Jugendlichen den Krieg erklären? Stephanie Schebesta, Lehrerin und Schulseelsorgerin an der IGS Isernhagen, sagt: Kinder ernst nehmen, sachlich informieren und ehrlich sein, was die eigenen Gefühle betrifft, ist wichtig.

„Die Kinder und Jugendlichen bekommen die Bilder vom Krieg ohnehin über die Medien mit“, so ihre Erfahrung. Es nütze nichts, so zu tun, als lebten wir in einer heilen Welt. Damit räumt die Pädagogin auch mit einem häufig verwendeten Bild auf: „Krieg kann man nicht mit Streit erklären“, sagt die 36-Jährige. „Ein Streit gehört zur Entwicklung dazu. Ein Streit tötet nicht. Bei einem Krieg hingegen geht es um Machtverhältnisse, um Territorialansprüche – das ist etwas ganz anderes.“

„Eine schiere Katastrophe für geflüchtete Kinder“

Den Krieg im Unterricht thematisieren – das kann von Lehrerinnen und Lehrern zuweilen ganz rasche Reaktionen erfordern. So geschah es auch an der IGS Isernhagen. „Vor einigen Wochen, noch vor dem Einmarsch russischer Militärs in die Ukraine, wurde auf Tiktok die Meldung verbreitet, der Dritte Weltkrieg sei ausgebrochen“, berichtet Schebesta. „Unter den Schülerinnen und Schülern ging Angst um.“

Für geflüchtete Kinder sei die Nachricht eine schiere Katastrophe gewesen. „Sie waren zum Teil in großer Sorge, dass sie wieder ihr Zuhause verlassen müssen.“ Ein geflüchtetes Mädchen habe die Lehrerin inständig gebeten, ihr zu versprechen, dass kein Krieg nach Deutschland komme. „Dieses Versprechen konnte ich dem Kind aber nicht geben“, sagt Schebesta mit Bedauern.

Kinder den Krieg erklären: In die Klagemauer können Schülerinnen und Schüler Zettel mit ihren Sorgen stecken. Quelle: privat

Zusammenhalt hilft

Um herauszufinden, was die Schülerinnen und Schüler der IGS Isernhagen bewegt, hat die Schule eine Klagemauer eingerichtet. Neben einer Wand aus Backsteinen stehen Stifte und Zettel bereit, die beschriften und in die Löcher der Steine gesteckt werden können. Bei einer offenen Friedensandacht konnten die Jungen und Mädchen innehalten. Eine Bastelaktion zeigte, wie Frieden geht: Die Kinder klebten dabei viele Papiermännchen mit Wünschen für den Frieden darauf zu einer langen Menschenkette zusammen. Klare Botschaft: „Wenn wir als Schule zusammenhalten, dann haben wir Frieden in unserer Gemeinschaft.“

Friedensandacht: Bei einer Veranstaltung in der IGS konnten die Schülerinnen und Schüler inne halten. Quelle: privat

Um das aktuelle Geschehen zu erklären, benötigten die Lehrkräfte enormes Fingerspitzengefühl, so Schebesta. „Die Kinder sind nach zwei Jahren Pandemie sehr dünnhäutig“, warnt sie. Gespräche über den Krieg müssten immer dem Lernniveau angepasst werden, um die Kinder nicht zu verwirren.

Tipps für Lehrer gibt es online

Auf einer digitalen Plattform bietet die Schule den Lehrkräften dafür Unterrichtsmaterialien zum Thema Krieg an. Begriffe wie Nato, EU und Sanktionen könnten spätestens ab der achten Klasse erklärt werden. Mit älteren Schülerinnen und Schülern könne man anhand der Weimarer Republik lernen, welche Faktoren eine Demokratie ins Wanken bringen können. „Da kann man gut aus der Vergangenheit lernen“, so Schebesta.

Botschaft des Friedens: Zusammen haben die Schülerinnen und Schüler eine Friedensgirlande gebastelt. Quelle: privat

Generell helfe es Kindern in einer Krise, aktiv zu werden. Spendenaktionen, Patenschaften für neu in die Klasse kommende Schülerinnen und Schüler – das alles könne in dieser Situation unterstützend wirken. Streit hätte es zum Thema Krieg in der Ukraine bislang nicht gegeben, so Schebesta. „Wir erleben eine tiefe Solidarität mit den Menschen, die nun flüchten müssen.“

Dennoch wichtig: Das Leben genießen

Trotz aller Besorgnis sei es jedoch wichtig, das Leben zu genießen. „Einerseits sind wird am Boden zerstört über die Ereignisse. Andererseits freuen wir uns über das Frühlingswetter und den Besuch in der Eisdiele. Beides ist richtig und wichtig“, betont die Seelsorgerin. „Niemandem ist geholfen, wenn wir in eine tiefe Depression stürzen.“