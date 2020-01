Neuwarmbüchen

Zum vierten Mal innerhalb weniger Tage haben sich Einbrecher ein Wohnhaus in Neuwarmbüchen als Ziel ausgesucht. Die Unbekannten versuchten im Zeitraum von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, eine Terrassentür an der Straße An der alten Ziegelei aufzuhebeln. Ins Haus drangen sie allerdings nicht ein. Ob sie gestört wurden oder aber sich die Tür als zu stabil erwies, ist nicht bekannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro und bittet Zeugen, sie bei der Suche nach den Tätern zu unterstützen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, sollte sich an das Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden.

Von Frank Walter