Altwarmbüchen

„Das Geschäft läuft langsam an“, sagt Adi Güzel. Der Schuhreparatur- und Schlüsseldienst Sprint, für den er arbeitet, gehört zu den Läden, die im Zuge der Lockerung der Corona-Maßnahmen seit Montag wieder öffnen dürfen. Der Angestellte freut er sich darüber, wieder für seine Kunden im A2-Center da sein zu dürfen. „Vier Wochen zu Hause – das reicht“, sagt er seufzend. „Am Anfang war das ja noch ganz lustig, aber irgendwann fehlten mir die Arbeit und die Kontakte.“

„Vier Wochen zu Hause bleiben reicht“, meint Adi Güzel vom Schuhreparatur- und Schlüsseldienst Sprint und freut sich über die Öffnung seines Geschäfts im A2-Center. Quelle: Gabriele Gerner

Seit Mitte März hatten im A2-Center lediglich Real, Rossmann, die Apotheke, der Tabakwaren- und Zeitschriftenladen Wolsdorff und der Dönerladen geöffnet. Nun sind auch das Schuhgeschäft Deichmann, die Handyläden, der Optiker Apollo und viele andere Läden wieder für ihre Kunden da.

Kundin Michaela Lehmann : „Das Bummeln habe ich vermisst“

Das genießen die Kunden sichtlich. „Ich bin froh über die Öffnung“, meint Michaela Lehmann. „Das Bummeln habe ich vermisst“, gesteht die 52-Jährige und ergänzt schmunzelnd: „Das braucht man doch als Frau.“ Die Hannoveranerin sucht eine Sonnenbrille im Schmuck- und Accessoire-Geschäft Bijou Brigitte. „So etwas gehört zu den Dingen, die man auch nicht einfach im Internet bestellen kann“, sagt sie.

„Das Bummeln habe ich vermisst“, gesteht Michaela Lehmann. Die 52-Jährige sucht eine Sonnenbrille bei Bijou Brigitte im A2-Center. Quelle: Gabriele Gerner

Frauen betrachten Taschen, Ohrringe und Ketten

Bijou-Brigitte-Filialleiterin Jennifer Sobisz freut sich, endlich wieder in ihrem Laden zu stehen und staunt, dass bereits morgens zahlreiche Kunden das Geschäft aufsuchen. „Es läuft besser an, als ich gedacht hätte“, sagt sie mit Blick auf Frauen, die Taschen und Ohrringe, Ketten und Haarklammern betrachten. „Natürlich finden Verkauf und Beratung unter anderen Umständen statt als bisher“, meint Sobisz. „Doch die Herausforderung nehmen wir gern an.“

Sie und ihre Mitarbeiterin Esra Esin tragen Mundschutz und Hygienehandschuhe. Im Kassenbereich weisen Schilder auf den Sicherheitsabstand zum Personal hin. Streifen auf dem Boden zeigen, wie Kunden die richtige Distanz zueinander einhalten. „Die Schutzmaßnahmen sind den Kunden ja hinlänglich bekannt“, meint Sobisz. „Die müssen wir gar nicht groß erläutern.“

Esra Esin (links) und Jennifer Sobisz sind glücklich, wieder Kunden in der Bijou-Brigitte-Filiale begrüßen zu dürfen. Quelle: Gabriele Gerner

Infotafeln informieren über Abstandsregeln

Bereits am Eingang des A2-Centers informieren Infotafeln die Kunden über Abstandsregeln und Hygienemaßnahme. Im Schuhgeschäft Deichmann werden Kunden anhand von Markierungen auf dem Boden durch den Laden gelenkt, so dass sich hinaus- und hineingehende Kunden nicht kreuzen. Apollo-Optik begrüßt laut Hinweistafel die Kunden „höflich ohne Händedruck“ und etliche Läden bitten per Infotafel am Eingang darum, dass nicht mehr als zwei oder drei Kunden gleichzeitig das Geschäft betreten. Geduldig warten Kunden vor der Apotheke darauf, dass sie an der Reihe sind und halten dabei Abstand voneinander.

Vor der Apotheke stehen Kunden geduldig in großem Abstand zueinander in der Warteschlange. Quelle: Gabriele Gerner

Kundin will nicht den Einkaufswagen vor dem Laden lassen

Mit den meisten Maßnahmen ist Kundin Edith Klewer zufrieden. „Aber dass man den Einkaufswagen vor dem Zeitungsladen lassen muss, finde ich nicht gut“, sagt die Kirchhorsterin. Zu groß sei die Gefahr, so die Rentnerin, dass die Einkäufe gestohlen werden könnten. Altenpflegerin Inga Scholz aus Misburg sieht die Öffnung der Geschäfte mit gemischten Gefühlen. „Natürlich bekommt man nicht alles Nötige in den Supermärkten und im Internet“, meint sie. Doch die Angst vor Ansteckung überwiege bei ihr.

Enttäuschte Eltern und Kinder: Spielwarenladen ist geschlossen

Enttäuscht stehen Eltern mit Kindern vor der geschlossenen Filiale des Spielwarenladens Smyths Toys. Sirko Berger wollte seinen Söhnen eine Freude machen, doch musste mit ihnen unverrichteter Dinge wieder gehen. „Wir sind extra aus Celle hierher gekommen“, sagt Stephanie Roux-Messiakas frustriert. Ihre dreijährige Tochter Vassilia wünscht sich ein Spielhaus für den Garten. Dies kann sie jetzt nur durch die geschlossene Eingangstür ansehen. Ein Schild informiert die Kunden, dass die Filiale voraussichtlich am Mittwoch öffnet.

Die kleine Viassilia ist enttäuscht: Der Smyths-Spielwarenladen hatte am Montag noch nicht geöffnet. Sie und ihre Muter Stephanie Roux-Messiakas können das Spielhaus für den Garten noch nicht kaufen. Quelle: Gabriele Gerner

„Etwa die Hälfte der Läden hat jetzt wieder geöffnet“, sagt Center-Manager Christian Krause. Handwerker hätten bereits in den letzten Tagen Hustenschutzwände aus Plexiglas angebracht und Abstandsmarkierungen auf die Böden geklebt. „Die Filialgeschäfte warten noch auf Signale aus ihren Zentralen, wann sie bundesweit öffnen und ob sie einen Bereich absperren müssen“, erklärt er. Noch haben auch Saturn, C & A, Esprit und Reno geschlossen. „Doch ich rechne damit, dass in dieser Woche nach und nach die meisten Läden nachziehen“, sagt Krause.

Der A2-Center-Manager ist entspannt

Zum Schutz von Kunden und Beschäftigten hat der Center-Manager zusätzliches Sicherheitspersonal rekrutiert und Desinfektionsmittel bestellt. Dieses soll in Spendern in der Mall, der zentralen Einkaufspassage, aufgestellt werden. Ob weitere Maßnahmen wie Absperrungen notwendig sind, um Kundenströme zu lenken, könne er noch nicht einschätzen. „Wir gucken mal, wie es sich entwickelt“, sagt er sichtlich entspannt.

Ali Ekber Atilgan (links) und Uwe Howind vom Sicherheitsdienst freuen sich, dass sich das A2-Center wieder stärker belebt. Quelle: Gabriele Gerner

Entspannt ist auch Sicherheitsdienstmitarbeiter Uwe Howind. „Mit den Kunden hier gibt es keine großen Probleme“, meint er. Der 59-Jährige arbeitet seit zehn Jahren im A2-Center. Auf seinem Rundgang am Montag blickt er überall in strahlende Gesichter. Ob in den Handyläden, im Dönerladen oder im vietnamesischen Restaurant, das nun auch wieder Gerichte zum Mitnehmen verkauft – überall freuen sich die Betreiber, wieder arbeiten zu können. „Schön, dass wieder Leben ins A2-Center einkehrt“, stellt auch Howind zufrieden fest.

Von Gabriele Gerner