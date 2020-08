Altwarmbüchen

Die jungen Bäume wachsen und gedeihen: Mehr als 1200 Setzlinge hatte Juliane Winterhoff von der Wildtierhilfe Isernhagen im März gemeinsam mit einem Helferteam in einem vom Borkenkäfer geschädigten Wald nahe Altwarmbüchen gepflanzt. Bei der Pflege des Waldstücks kann sie nun jedoch weiterhin Unterstützer gebrauchen, denn vor allem im ersten Jahr benötigen die Pflanzen einiges an Zuwendung.

Besonders Brennesel- und Farnkraut verursachten viel Arbeit, berichtet Winterhoff. Etwa alle zwei Wochen muss sie dieses in Handarbeit kürzen, damit es nicht die noch recht kleinen Bäumchen überragt. Über Facebook ruft sie daher meist eher spontan Freiwillige dazu auf, mit anzupacken, jedoch sind noch mehr helfende Hände bei ihr immer gefragt. Im nächsten Jahr wird diese mühselige Arbeit wohl nicht mehr nötig sein, denn dann sind die Bäume schon hoch genug.

Nur sechs der Bäume sind nicht angewachsen

Dazu kommt nun noch alle paar Wochen das Gießen der Birken, Roteichen, Erlen und Vogelkirschen, da es zurzeit recht trocken ist und die Wurzeln erst im nächsten Jahr lang genug sein werden, sagt Winterhoff. Bisher seien jedoch nur sechs der rund 1200 Bäume abgestorben – eine gute Quote. Eigentlich sollten Fegehölzer die Setzlinge vor Rehen schützen, doch aufgrund der Pandemie konnten diese nicht geliefert werden. „Also habe ich einen alternativen Schutz vor Rehen angebracht“, berichtet Winterhoff.

Kleinere Verluste seien allerdings nicht weiter schlimm. „Deshalb haben wir ja so viele Bäume angepflanzt“, sagt die Naturfreundin. Die zunächst mit vielen Helfern geplante Baumpflanzaktion fiel in die Zeit, als das Coronavirus fast alles lahmlegte, daher wäre sie fast ausgefallen. Doch Winterhoff hatte kurzerhand umdisponiert, und so pflanzten sie und eine kleine Gruppe Bekannter die bereits gelieferten Bäume in einem Waldstück an der Autobahn 7.

Wer bei der Pflege des Waldstücks mithelfen möchte, kann sich bei Winterhoff unter Telefon (0173) 2863654 oder per E-Mail an wildtierhilfe.isernhagen@gmail.com melden.

Von Elena Everding