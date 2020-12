Altwarmbüchen

Die Tiere der Wildtierstation in Altwarmbüchen dürfen sich auf ein schönes Weihnachtsfest freuen. Der Rewe-Markt im Zentrum hat jetzt einen Weihnachtsbaum aufgestellt, der Wünsche des Vereins in Erfüllung gehen lässt. „In den vergangenen Jahren haben wir immer einen Wunschbaum für benachteiligte Kinder aufgestellt“, sagt Nicole Wäsche, Rewe-Abteilungsleiterin für Obst und Gemüse. In diesem Jahr habe sich der Markt an der Bothfelder Straße aber bewusst für die Wildtierstation Isernhagen entschieden.

An diesem Weihnachtsbaum hängen die Wünsche der Wildtierstation im Rewe-Markt. Quelle: privat

„Die Station ist eine tolle Sache und darauf angewiesen, dass Geld hereinkommt“, sagt die Abteilungsleiterin. Deshalb schmücken Sterne den Tannenbaum im Markt. Auf diesen stehen die Wünsche: Katzenfutter für die Igel, Heu, Einstreu, Rindenmulch, Spielzeug und Fläschchen für die kleinen Tiere, die in der Station regelmäßig verletzt abgegeben werden. „Die Kunden können sich einen Wunsch aussuchen und dafür spenden“, erläutert Wäsche das Prinzip. Zudem übernimmt der Rewe-Markt selbst eine Fuchs-Patenschaft.

Jeder kann Pate bei der Wildtierhilfe werden

Patenschaften sind für die Wildtierstation eine große Hilfe. Diese können Firmen, Vereine oder auch Privatpersonen übernehmen. Eine Patenschaft ist aktuell laut Juliane Winterhoff, Leiterin der Wildtierhilfe, für drei Füchse, Marder, Eichhörnchen und Tauben möglich. Sie kostet pro Tier im Monat 20 Euro. Wer lieber Igel-Pate werden möchte, zahlt dafür 10 Euro. Zudem bietet der Verein, der gerade eine neue Bleibe in Isernhagen sucht, eine Namenspatenschaft für die Igel, zwei Tauben und zwei Stachelmäuse an.

Winterhoff schätzt die Kosten der Wildtierstation für Futter, Gehege, Strom, Wasser und Medikamente auf 200 bis 300 Euro im Monat. „Der Marder bekommt Küken, Ratten und Mäuse als Nahrung und muss sich auch einer Wurmkur unterziehen“, sagt die Vereinsvorsitzende zu besonderen Ausgaben. Auch eine Vereinsmitgliedschaft, die für Firmen 100 Euro im Jahr, für Privatpersonen 60 Euro kostet, hilft den Ehrenamtlichen und den Tieren daher sehr. Winterhoff ist unter Telefon (0173) 2863654 zu erreichen.

