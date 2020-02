Altwarmbüchen

Darf’s ein bisschen mehr sein? Mit 750 Euro unterstützt der Ortsrat Altwarmbüchen die Initiative Wildtierhilfe Isernhagen. Beantragt hatte die Gründerin lediglich 650 Euro.

Wildtierhilfe will 1000 Bäume pflanzen

Gedacht ist die Förderung für eine große Pflanzaktion in Altwarmbüchen: 1000 junge Bäume will Juliane Winterhoff mit Helfern am Sonnabend, 21. März, in einem Waldstück an der Autobahn 7 setzen, in dem Borkenkäferbefall das Aus für viele Bäume bedeutet hatte. Beim Ortsrat beantragt hatte Winterhoff 650 Euro, um ihre Helfer dann mittels einer mobilen Suppenküche verköstigen zu können. Die Suppenküche sponsern wollte der Ortsrat aber nicht. Die Politiker einigten sich schnell darauf, 100 Euro draufzulegen und lieber die Rechnung für die jungen Bäume zu übernehmen.

Die aus Brandenburg stammende Winterhoff hat große Pläne rund um Flora und Fauna. Mit der Wildtierhilfe Isernhagen will die dreifache Mutter in Altwarmbüchen nicht nur Anlaufstelle für verletzte Wildtiere sein, sondern auch ein Biotop für Reptilien anlegen. Zusätzlich will sie mit einer Wildnisschule Erlebnispädagogik für Kindergärten und Schulen sowie Spaziergänge etwa durchs Altwarmbüchener Moor anbieten. Auch Vorträge und Schulungen zu verschiedenen Themen kann sie sich vorstellen.

Bis die Wildtierhilfe Isernhagen eine eigene Homepage hat, ist Winterhoff per E-Mail an wildtierhilfe.isernhagen@gmail.com zu erreichen.

Von Frank Walter