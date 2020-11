Altwarmbüchen

Das Zentrum Altwarmbüchens ist gerade eine Großbaustelle: In Richtung Westen ist die Straße aufgerissen, hinter dem Rathaus türmen sich meterhohe Erdhaufen, und zwischendrin werden die Autos über den nördlichen Marktplatz und direkt an der Sparkasse vorbeigelotst. Mittendrin, umrahmt von Baustellenbaken und Maskenpflichtschildern, befindet sich dennoch an jedem Donnerstagnachmittag der Wochenmarkt. Die Händler halten im wahrsten Sinne des Wortes stand – wenn nun auch an teils neuen Plätzen.

Stammkunden halten die Treue

Gegenüber der Libra-Apotheke an der Stettiner Straße steht jetzt der Stand von Blumen Hoffmann. „Wir sind mit dem Platz zufrieden“, sagt Inhaber Heinz Hoffmann. Den hat der Blumenhändler für die gesamte Bauzeit bezogen – und die wird bis weit ins nächste Jahr andauern. Er ist sich sicher: „In den nächsten Wochen haben sich bestimmt alle an den neuen Platz gewöhnt und uns gefunden.“ Viele der Stammkunden wissen aber schon jetzt, wo sie ihre Blumen nun kaufen können. Bereits vor der eigentlichen Öffnung des Wochenmarktes um 13 Uhr bildet sich an diesem Donnerstag eine Schlange vor dem Blumenstand. Besonders die Gestecke für die Adventszeit haben es vielen angetan. Abstand und Maskenpflicht? Das scheint inzwischen eine Selbstverständlichkeit zu sein.

Bei Wind und Wetter: Viele Kunden kommen regelmäßig zum Wochenmarkt. Quelle: Lisa Höfel

Die Kundschaft lässt sich von Regen und Wind nicht abschrecken. Schnell besorgt sich Hoffmann etwas Schnur, um die Stangen an seinem Stand zu stabilisieren. Das Wetter mache es laut Hoffmann aber auch mit Blick auf den Umsatz schwerer. Er freut sich über die Treue der Stammkunden, weiß aber auch: „Viele Leute sind verunsichert. Auf der einen Seite wollen sie einkaufen, andererseits sollen sie Kontakte vermeiden. Das geht auch an uns nicht spurlos vorbei.“

Markt ist im Moment aufgeteilt

Ähnlich ergeht es auch den Händlern von Obst und Gemüse Kräling. „Vom Umsatz her ist es im Moment schlechter“, sagt Niklas Kräling. Gerade die Laufkundschaft fehle. „Viele suchen uns auch noch.“ Denn der Obst- und Gemüsestand hat ebenfalls einen neuen Stellplatz. Statt wie gewohnt direkt vor der Sparkasse stehen Kräling und seine Kollegin Julia Brigsne nun neben Blumen Hoffmann an der Stettiner Straße. „An unserem alten Stellplatz konnten uns alle gleich sehen“, sagt Brigsne. Geändert hat sich für den Obst- und Gemüsehändler sonst aber nichts. „Hier in Altwarmbüchen haben wir eine treue Stammkundschaft. Sie kommt bei Wind und Wetter“, sagt Kräling.

Während an der Stettiner Straße schon einiges los ist, ist es am Platz vor dem Rathaus noch etwas ruhiger. Vereinzelt stehen Kunden an den Bäckerwagen. Und auch am Imbiss von Inhaberin Gisela Geisler bestellen einige Pommes und Currywurst – natürlich zum Mitnehmen. „Wegen der Pandemie kommen aber weniger Leute“, sagt ein Mitarbeiter. Auch das Laufpublikum und der Durchgangsverkehr, der mal schnell auf einen Snack anhielt, nun aber nur noch schwer einen Parkplatz findet, fehle am neuen Stellplatz, etwas versteckter direkt vor dem Rathaus.

„Mittlerweile funktioniert es gut“: Julia Brigsne von Obst und Gemüse Kräling über die Maskenpflicht im Zentrum von Altwarmbüchen. Quelle: Lisa Höfel

Lange Schlangen mit viel Abstand

In der Zwischenzeit ist es voll geworden, mit dem Fleischereistand von Kai Kaufmann ist nun auch der letzte Händler eingetroffen. Und vor diesem hat sich bereits eine lange Schlange gebildet – mit Abstand. „Corona hat uns nichts ausgemacht. Ich denke, dass wir in der letzten Zeit sogar noch Kunden dazugewonnen haben“, sagt Angelika Kaufmann. Auch Inge Dietz hat sich beim Fleischer angestellt. Bereits seit etwa zwölf Jahren komme sie jede Woche auf den Wochenmarkt, habe dort ihre festen Stände. Vom Fleischer geht es für sie zum Obst- und Gemüsestand von Ernst August Wöhler weiter. Der Händler hat extra einen Bereich mit Gemüsekisten abgesperrt, damit seine Kunden den Abstand wahren können. „Wir müssen das Beste aus der Situation machen“, sagt Wöhler und spricht damit auch die geltende Maskenpflicht im Zentrum an.

Abgesperrt: Um den Abstand zu wahren, stehen vor dem Stand von Ernst August Wöhler Gemüsekisten. Quelle: Lisa Höfel

Marktmeister rückt die Stände auf Abstand

Marktmeister Achim Kaufmann hat die neuen Stände und Aufteilungen genau im Blick. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen die Händler nicht mehr zu dicht nebeneinanderstehen. Für ihn bedeutet dies vor allem eines in der Bauphase: Marktwagenrücken und genau nachmessen. „Platz haben wir aber eigentlich genug“, sagt der Marktmeister. Aber ein wenig wie Tetris ist es dann am Ende doch, jeden Wagen in ausreichendem Abstand zueinander zwischen Baustelle und Rathaus zu platzieren.

