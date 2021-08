Isernhagen N.B

Wer noch auf der Suche ist nach einem Ziel für den Sonntagsausflug, sollte das Nordhannoversche Bauernhausmuseum auf dem Wöhler-Dusche-Hof in Isernhagen N.B. in die nähere Auswahl ziehen. Seit Mitte Juli können Besucher jeweils sonntags von 11 bis 17 Uhr bei Kaffee und Kuchen zumindest die Idylle unter den Obstbäumen im Freigelände genießen und den wunderbaren Bauerngarten bewundern.

Führungen durchs Haus, eine Sonderausstellung und plattdeutsche Theatervorstellungen sind wegen der anhaltenden Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht möglich. Geplant sind dennoch drei Aktionen, die sich coronakonform durchführen lassen: Am 29. August gibt es Bratwürstchen vom Grill. Am 5. September und 3. Oktober ist Backtag, dann gibt es selbst gebackene Brote und leckeren Butterkuchen.

Kaffee und Kuchen gibt es durchs Fenster

Unabhängig von diesen Aktionen sollen künftig jeden Sonntag selbst gemachte Leckereien angeboten werden: Marmeladen, Müsli, Relish sowie Honig von den Bienenstöcken auf dem Hof. „Ein festes Angebotsportfolio wird es allerdings nicht geben, die zur Verfügung stehenden Mengen sind begrenzt“, teilt Sprecher Wolfgang Reich mit und fügt hinzu, dass Besucher auch selbst gestrickte Socken kaufen können.

Für den Besuch des Wöhler-Dusche-Hofes gelten pandemiebedingt folgende Regeln: Dem aushängenden Hygienekonzept ist Folge zu leisten. Dazu gehört auch, dass jeder Besucher am Eingang ein Kontaktformular ausfüllen muss; eine Einwahl per App ist nicht möglich. Kuchen und Getränke können ausschließlich über die Küchenfenster bestellt werden. Auch die Bezahlung und Ausgabe erfolgt auf diesem Weg. Der letzte planmäßige Öffnungstag ist der 3. Oktober.

Von Sandra Köhler