Altwarmbüchen

Weltmeisterlicher Besuch am Donnerstagnachmittag im Altwarmbüchener A2-Center: Chris „The Bambikiller“ Raaber schaute mit Wrestling-Kollegen im Einkaufszentrum an der Opelstraße vorbei. Mit dabei war auch Kuma – der vom Veranstalter als der derzeit schwerste Wrestler der Welt beworben wird. Rund 200 Kilogramm soll er auf die Waage bringen. Die Kämpfer gastieren derzeit für drei Tage in Hannoverund rührten kräftig die Werbetrommel für die abendlichen Shows auf dem Schützenplatz. Raaber ist neunmaliger Weltmeister und will im Hauptkampf am Sonnabend – dem letzten Kampfabend der Veranstaltung in der Landeshauptstadt – seinen Titel im Schwergewicht verteidigen. Die meist weiblichen Besucher im A2-Center hatten jedenfalls ihre Freude an dem Auftritt der Wrestler. Neben Autogrammen gab es für sie Freikarten für einen Kampfabend.

Von Thomas Oberdorfer