Isernhagen

22 akut mit dem Coronavirus-Infizierte gab es vor wenigen Wochen noch im Gemeindegebiet Isernhagen: Das war der Höchststand seit Ausbruch der Pandemie. Vor allem Reiserückkehrer waren zum Ende der Sommerferien positiv auf Covid-19 getestet worden.

Seitdem sanken die Infektionszahlen in Isernhagen immer weiter – bis auf nur noch drei Erkrankte am vergangenen Freitag. Nach dem Corona-Fall an der IGS Isernhagen am Montag gibt es nun wieder mehr Infizierte – mit Stand Donnerstagmittag sind sechs Personen infiziert. Sie stehen unter Quarantäne. Viele Tests der sogenannten K1-Kontakte des betroffenen Neuntkässlers stehen aber noch aus.

Seit Ausbruch der Pandemie Ende Februar haben sich bisher 89 Isernhagener mit dem Coronavirus angesteckt.

Von Carina Bahl