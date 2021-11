Neuwarmbüchen

„Ich versuche das mal mit dem Vereinsheim“: Dieser Satz von Zbigniew Kaminski, beim FC Neuwarmbüchen besser bekannt als „Speedy“, ist mehr als zehn Jahre her. Aus dem Versuch wurde Gewohnheit, eine Aufgabe, die ihn erfüllt. Den Geldbeutel allerdings füllt sie nicht. „Es würde nicht reichen, nur das Vereinsheim zu betreiben“, sagt er ganz offen. Für ihn ist das Betreiben der Vereinsgaststätte nur ein Nebenjob. Hauptberuflich ist er selbstständiger Dachdecker und Zimmermann.

Fußball begleitet Kaminski schon seit seiner Kindheit: „Früher gab es nicht viel anderes – keine Computer. Man konnte nur mit dem Ball nach draußen“, sagt der gebürtige Pole, der 1992 nach Neuwarmbüchen gezogen war. Beim Fußball-Club im Dorf fand er noch im selben Jahr eine neue Heimat für sein Hobby. Doch seine Teamkollegen hatten Schwierigkeiten damit, seinen Vornamen auszusprechen. Weil er ein schneller Sprinter war, etablierte sich schnell „Speedy“ als Spitzname.

Im Vorraum des Vereinsheims können sich die Gäste an den Tresen setzen. Quelle: Max Baumgart

Vereinsmitglieder bauen das Vereinsheim

Damals gab es auf dem Gelände des FC Neuwarmbüchen noch kein Vereinsheim. Erst seit 2003 steht das Gebäude, ein hölzerner Fertigbau neben dem Fußballplatz. Innerhalb eines Jahres hatten es die Vereinsmitglieder selber aufgebaut, nachdem das Haus nicht mehr für Asylbewerber in Altwarmbüchen gebraucht worden war.

2010 gab der erste Wirt das Vereinsheim auf, um ein eigenes Restaurant zu öffnen. „Ich wollte etwas anderes machen“, sagt Kaminski zu seiner Entscheidung, die Gaststätte zu übernehmen. Also stellte er sich der Herausforderung, das Vereinsheim zu betreiben. „Als Vereinsmitglied ist es einfacher, als wenn ein Fremder kommt“, sagt er. „Man weiß, wie die Leute ticken.“ Und auch andersherum ist es ein Vorteil: Denn die FC-Mitglieder würden auch mit aushelfen, wenn es im Vereinsheim eng werde, sagt Kaminski.

Die Mitglieder des FC Neuwarmbüchen haben das hölzerne Vereinsheim selber aufgebaut. Quelle: Max Baumgart

Für Fußball ist keine Zeit mehr

„In meinem Alter wird das alles zu viel – die Arbeit, der Betrieb hier hinter dem Tresen und dann noch Fußball“, sagt der 58-Jährige. Deshalb steht er seit rund fünf Jahren nicht mehr selbst auf dem Fußballplatz. „Bewegung habe ich auch so genug am Tag“ – tagsüber beim Handwerk und abends in der Gaststätte. Zum Ausgleich fahre er mindestens einmal im Jahr in den Skiurlaub. „Und seit der Corona-Pandemie fahre ich viel Fahrrad.“

Im Gegensatz zu den meisten anderen Gaststätten hat das Vereinsheim des FC Neuwarmbüchen kein Essen to go oder einen Lieferdienst angeboten, um den Lockdown zu überstehen. Trotzdem sei er oft vor Ort gewesen, um das Vereinsheim zu pflegen. „Ich war immer bereit, um wieder zu öffnen“, sagt er.

Im Saal des Vereinsheims ist Platz für bis zu 50 Gäste. Quelle: Max Baumgart

Noch nicht wieder so viele Gäste wie vor Corona

Nun kann er wieder die Vereinsmitglieder nach dem Training oder Spielen bewirten. Das Vereinsheim sei aber nicht mehr so gut besucht wie früher. Vor Corona habe es oft größere Feiern gegeben. „Da macht man sich erst viele Gedanken. Klappt alles? Sind alle zufrieden?“, erzählt Kaminski. „Aber sobald alles läuft und alle zufrieden sind, macht es Spaß.“ Die Feiern seien ausgelassen gewesen – manchmal habe auch die Polizei angeklopft und um Ruhe gebeten.

Einfache Speisen wie Currywurst, Salat oder Pizza bereitet Kaminski selber zu. Für alles andere sucht er sich Unterstützung am Herd, zum Beispiel bei Jürgen Lange, der einst das Gasthaus Lange im Dorf betrieb. Für Veränderung in der Gaststätte sieht Kaminski keinen Bedarf. Das Konzept funktioniere, mehr solle es auch gar nicht sein: „Das ist ein Vereinsheim und bleibt ein Vereinsheim.“

Das Vereinsheim des FC Neuwarmbüchen in Kürze

Verein: FC NeuwarmbüchenBetreiber: Zbigniew „Speedy“ KaminskiKontakt: Telefon (05139) 6215 / Buchensahl 15, 30916 IsernhagenÖffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 17 bis 22 UhrSitzplätze: bis zu 50 Empfehlung des Hauses: Currywurst mit Pommes

