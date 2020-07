Altwarmbüchen

Das Aus für die Tempo-10-Schilder im Zentrum ist beschlossene Sache, und auch Schrittgeschwindigkeit lässt sich dort nicht anordnen. Künftig werden Autos damit schneller am Rathaus vorbeirollen dürfen.

Keine gesetzliche Grundlage für Tempo 10

Für Isernhagens Ordnungsamtsleiter Jörg Schuster ist die Sache eindeutig: Der Gesetzgeber kenne keine Tempo-10-Zone, „dieses Schild gibt es in Deutschland nicht“, gab er im Planungs- und Bauausschuss Auskunft. Diese Tempobegrenzung werde immer mal wieder diskutiert, auch vor der jüngsten Änderung der Straßenverkehrsordnung sei das so gewesen. „Aufgenommen wurde die Regelung aber nicht.“ Das liege daran, dass es immer wieder Gerichtsurteile gebe, die für die Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigten Bereichen bis zu 15 Kilometer pro Stunde ansetzten – und deshalb würde eine Tempo-10-Zone keinen Sinn machen. Zur Vorgeschichte der Tempo-10-Schilder, die trotzdem seit längerem im Zentrum stehen, war Schuster der falsche Ansprechpartner: Er leitet erst seit Januar das Ordnungsamt.

Stattdessen soll Tempo 20 gelten

Vom Ende 2018 beschlossenen Planungsziel von dauerhaftem Tempo 10 im Zentrum muss sich die Politik damit verabschieden. Doch auch die Idee des Ortsrates, stattdessen dort einen verkehrsberuhigten Bereich auszuweichen, lässt sich nicht verwirklichen. Diese Regelung sei ausschließlich für Wohnbereiche gedacht, sagte Schuster. Stattdessen soll es nun eine Tempo-20-Zone im Zentrum geben, die der Gesetzgeber für verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche geschaffen hat. Eine Mehrheit im Ausschuss stimmte dafür, der Ratsbeschluss sollte damit Formsache sein.

Für Ulrich von Rautenkranz ( FDP) sind ohnehin einzelne Raser das Problem. „Ob 10 oder 20, es muss einfach kontrolliert werden.“ Fabian Peters (Grüne) sieht das kritischer: „Ich sehe die Aufenthaltsqualität immer mehr schwinden. Wir entfernen uns von unserem politischen Ziel für das Zentrum.“

