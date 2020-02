Altwarmbüchen

Am Montagvormittag klickten in Altwarmbüchen die Handschellen: Zielfahnder der Polizei Hannover nahmen einen 56-Jährigen an der Hannoverschen Straße fest. Auf den Mann wartet nun eine insgesamt fünfjährige Freiheitsstrafe: eineinhalb Jahre wegen Betruges und weitere dreieinhalb Jahre wegen Steuerhinterziehung. Den ersten Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft Hannover ausgestellt, den zweiten deren Kollegen aus Kleve.

Umfangreiche Ermittlungen hatte die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes zu einer Adresse an der Hannoverschen Straße geführt. Dort trafen sie den 56-Jährigen an. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Polizisten überstellten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Von Thomas Oberdorfer