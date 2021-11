Neuwarmbüchen

Ihr Engagement für ihren Verein ist vorbildlich: Deshalb hat der Reit- und Fahrverein Neuwarmbüchen Henrike Bartholomäus und Florine Beck für den Ehrenamtspreis für Jugendliche der Region Hannover vorgeschlagen. Nun kandidieren die 15- und die 14-Jährige für den Wettbewerb „Soziale Talente im Sport 2020“. Insgesamt zehn junge Menschen aus der Region sind in ihrer Altersklasse nominiert worden. Wer für die beiden Isernhagenerinnen stimmen möchte, kann für sie auf der Homepage der Sportregion Hannover sein Votum abgeben.

Schülerinnen engagieren sich als Sportassistentinnen

Henrike Bartholomäus ist seit zwei Jahren als Sportassistentin ehrenamtlich im Reit- und Fahrverein Neuwarmbüchen aktiv. Die Schülerin betreut die Jüngsten beim Einsteigervoltigieren und in der Ponygewöhnung. Mit unendlicher Geduld und immer guter Laune führt die 15-Jährige die kleinen Kinder an das Pferd heran, macht sie mit dem Ross vertraut – und sorgt für ein harmonisches Miteinander zwischen Kind und Tier.

Außerdem hat Bartholomäus Erfahrungen beim Ausbilden von jungen Pferden im Gelände und beim Springen sowie im Dressurreiten. Sie bereitet Kinder auf Abzeichen vor, unterstützt Ferienfreizeiten sowie Kindergeburtstage. Dazu hat sie auch schon Erfahrungen bei der Arbeit und im Umgang mit Kindern, die körperlich und auch geistig eingeschränkt sind.

Auch Florine Becks Mitwirkung im Fahr- und Reitverein Neuwarmbüchen ist wertvoll. Die Schülerin engagiert sich ebenfalls seit zwei Jahren als ehrenamtliche Sportassistentin in dem Reit- und Fahrverein Neuwarmbüchen. Wie Bartholomäus kümmert sich die 14-Jährige um die Jüngsten im Verein. Sie bringt kleinen Kindern regelmäßig das Pony nah, macht sie mit den Tieren vertraut und erklärt ihnen, was ein Pony so ausmacht. Außerdem unterstützt die Jugendliche andere Reitlehrer bei Dressurlehrgängen und Ponygewöhnungen.

Abstimmung ist bis 16. Dezember möglich

Neben Henrike Bartholomäus und Florine Beck sind 25 weitere Jugendliche aus der Region Hannover für den Preis Soziale Talente nominiert. Die beiden jungen Frauen aus Isernhagen kandidieren in der Altersklasse der 14 bis 17-Jährigen – als zwei von zehn Nominierten auf der Liste. In der Altersstufe der 18- bis 21-Jährigen bewerben sich 17 junge Frauen und Männer. Auf der Internetseite der Sportregion www.sportregionhannover.de/de/sportjugend/soziale-talente-im-sport ist eine Abstimmung noch bis zum 16. Dezember, 20 Uhr, möglich. Den Ehrenpreis für Jugendliche gibt es seit fünf Jahren. Er dient dazu, sich bei den jungen Menschen für ihren Einsatz im Verein zu bedanken.

Anfang Februar plant die Sportregion eine kleine Feierstunde, bei der die Erst- bis Drittplatzierten im Kreise aller Nominierten und geladenen Gäste ihren Preis erhalten.

Von Katerina Jarolim-Vormeier