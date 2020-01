Isernhagen

Die Verbundenheit zu seinem Heimatort kann man auf viele Arten zeigen – beispielsweise mit einem Autoaufkleber oder der Fördermitgliedschaft in der örtlichen Feuerwehr. In Isernhagen scheinen momentan jedoch Ortsschilder besonders beliebt zu sein.

Erst vor wenigen Tagen hatten Diebe das Neuwarmbüchener Ortsschild an der Farster Straße abgesägt und mitgenommen. Nun ist klar, dass das kein Einzelfall war: Auch am Ortseingang von Isernhagen H.B. kurz vor dem TSV-Gelände fehlt die Ortstafel. Zurückgeblieben ist nur die Halterung. Immerhin: Das nahe Tempo-30-Schild macht deutlich, dass sich Autofahrer aus Richtung Isernhagen F.B. bereits in der Ortschaft befinden und ihr Tempo drosseln müssen.

In Neuwarmbüchen hat nach dem Diebstahl die Straßenmeisterei provisorisch ein Tempo-50-Schild montiert. Denn ganz so schnell ist Ortstafelersatz nicht zu bekommen: Vorrätig hat die Gemeinde solche Schilder nicht, sie müssen extra angefertigt werden – was den Etat jedes Mal mit etwa 300 Euro belastet. Ein neues Phänomen ist der Ortstafelklau in Isernhagen indes nicht: Im Schnitt ein Schild pro Jahr muss die Gemeinde ersetzen.

Von Lisa Otto und Frank Walter