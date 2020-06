Seit 1973 sammeln Dieter und Margrit Voß Trödel und Antiquitäten. Sie betreiben einen Scheunenflohmarkt in Isernhagen-Kirchhorst. Aber auch ihr Wohnhaus auf einem alten Bauernhof erinnert an ein Heimatmuseum. Besucher fühlen sich rund 200 Jahre in der Zeit zurückversetzt.