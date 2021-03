Isernhagen N.B

Isernhagen damals und heute: In seinen Anfängen war das Gasthaus Dehne in Isernhagen N.B. ein beliebtes Ausflugsziel für Ross und Reiter. Mit der Straßenbahnlinie 17 kamen bis 1956 auch die Hannoveraner am Wochenende direkt vor das Gasthaus gefahren – in den Bauerschaften war das Gasthaus die erste Station für die Straßenbahn. Die Postkarte stammt aus der Sammlung des Hobbyhistorikers Roland Schubert. Früher war es nicht unüblich, von seinen Ausflügen Postkarten an die Familie zu schicken. Zahlreiche Gasthäuser in Isernhagen boten die Karten an. Diese Karte zeigt laut Schubert das Gasthaus Zur Erholung Anfang des 20. Jahrhunderts. „Die Aufnahme stammt aus den Zwanziger- oder Dreißigerjahren“, schätzt der Hobbyhistoriker.

Mehr als 50 Jahre lang hatte die Straßenbahnlinie 17 die Altdörfer mit Hannover verbunden: Erste Haltestelle in den Bauerschaften war das Gasthaus Zur Erholung. Quelle: Sammlung Roland Schubert

Das Gasthaus Dehne gibt es auch heute noch – nur in neuem Gewand. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Heute dominiert Am Ortfelde in N.B. der Autoverkehr. Nichts erinnert mehr an die Straßenbahn. Mittlerweile hat sich auch das Erscheinungsbild des Lokals verändert. Links und rechts der Gaststätte, die seit mehr als 250 Jahren besteht, sind weitere Anbauten wie der große Festsaal errichtet worden. Der rote Backstein wich einer verputzten gelben Fassade. Karsten Dehne führt mit seiner Frau Christine das Gasthaus. Viele Vereine, Verbände und Organisationen halten ihre Versammlungen dort ab, und auch für Firmen- und Familienfeste sind die Räume beliebt. Aktuell muss der Familienbetrieb wegen Corona geschlossen bleiben. Dehnes bieten aber wieder einen Außer-Haus-Verkauf zu Ostern an.

Von Katerina Jarolim-Vormeier