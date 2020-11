Isernhagen N.B

Isernhagen damals und heute: Einst prägten gleich vier Windmühlen das Ortsbild der Niedernhägener Bauerschaft. Eine Bockwindmühle brannte auf dem Hügel in der Ortsmitte einst ab, die weiteren beiden wurden vor vielen Jahrzehnten abgerissen. Heute steht nur noch die 1927 errichtete Holländerwindmühle auf dem Windmühlenberge in N.B. Eine historische Postkarte aus der Sammlung des Altwarmbücheners Roland Schubert aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert daran, dass dort am Fuße der Mühle sogar einmal Häuser für Flüchtlinge als Notbehelf standen.

Die Windmühle an der Straße Auf dem Windmühlenberge ist heute ein Wohnhaus. Quelle: Mark Bode

Die Holländerwindmühle in Isernhagen N.B. war bis 1933 in Betrieb. Quelle: Sammlung Roland Schubert

Bis zum Jahr 1933 war die Holländerwindmühle in Betrieb. Die Mühle ist mittlerweile zu einem Wohnhaus umgebaut – ihre Flügel trägt sie nicht mehr, die Flüchtlingsunterkünfte aus Kriegszeiten sind ebenfalls schon lange verschwunden. Und doch weisen die Straßen Auf dem Windmühlenberge und Zur Mühle immer noch zielsicher auf sie hin – genau wie das Schild der Niedersächsischen Mühlenstraße, die durch N.B. führt.

Von Lisa Höfel