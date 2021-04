Kirchhorst

Isernhagen damals und heute: Das Hotel Zum Seeteufel an der Steller Straße in Kirchhorst blickt auf eine bewegte Geschichte zurück – jetzt ist es abermals geschlossen. „Es tut noch jeden Tag weh“, sagt Andreas Genske, der mit seiner Frau seit 2018 den Hotelbetrieb als Geschäftsführer leitete und Anfang 2020 kurz vor Ausbruch der Pandemie im Hotelgebäude das Bistro Zum neuen Seeteufel eröffnet hatte. Emotional sei es gewesen, im November die Entscheidung für die Insolvenzanmeldung zu treffen. „Aber es ging nicht mehr.“ Alle Versuche, über einen Außer-Haus-Verkauf das Bistro am Leben zu halten, seien gescheitert. Das kleine Hotel sei immer mit Schulungsteilnehmern umliegender Firmen belegt gewesen – aber auch diese seien mit Corona ausgefallen.

Das Hotel Zum Seeteufel in Kirchhorst steht heute erneut leer. Quelle: Sammlung Roland Schubert

Der erste Wirt der Gaststätte, Waldemar Papp, hatte einst dem Hotel Mitte des 20. Jahrhunderts seinen Namen gegeben. Er war ein Freund von Felix Graf Luckner gewesen, der im Ersten Weltkrieg fremde Handelsschiffe gekapert und so den Namen „Seeteufel“ erhalten hatte. Die Pächter wechselten. 2003 wurde das Gebäude bei einem Brand stark beschädigt, stand erneut über Jahre leer.

Die Kirchhorster freuten sich sehr, als das Hotel Trainwerk dort neu eröffnete und es letztlich mit dem Bistro Zum neuen Seeteufel auch wieder eine Gastronomie im Ort gab. Ob und wann es einen Neustart nach Corona geben wird, ist unklar. Die Marine-Kameradschaft, die Genske im Bistro ins Leben rief, soll aber Bestand haben. „Im Zweifelsfall nach Corona mit neuen Treffpunkten“, sagt Genske.

Das Hotel Trainwerk und das Bistro Zum neuen Seeteufel sind geschlossen. Quelle: Carina Bahl

Von Carina Bahl